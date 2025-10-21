הנגבי הודח ע"י נתניהו: "רה"מ עדכן אותי כי בכוונתו למנות ראש מל"ל חדש"

ראש המטה לביטחון לאומי הודח מתפקידו. צחי הנגבי, הודיע היום (שלישי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן אותו על כוונתו למנות ראש מל"ל חדש - במקומו. הנגבי ציין בהודעה מטעמו כי "את הכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, שאני שותף לו, יש לחקור באופן יסודי כדי לוודא שיופקו הלקחים הראויים".

הנגבי, שהביע בעבר התנגדות למבצע מרכבות גדעון ב', הודה לנתניהו "על הזכות שהייתה לי להיות שותף לעיצוב מדיניות החוץ והביטחון של ישראל". בחודש ספטמבר האחרון, עלה שמו של ראש המל"ל לכותרות לאחר שהציג את עמדת המדינה לגבי עתירה שהוגשה לבג"ץ, לפיה ישראל אינה מתנגדת לכך שהצלב האדום יבקר אסירים ביטחוניים - שלא מזוהי חמאס או ג'יהאד איסלאמי.

בעקבות העמדה שהוצגה, התפתח עימות בין הנגבי לבין השר בן גביר, שהאשים כי הוא "גורר את ראש הממשלה שמאלה". השניים גם ניהלו חילופי דברים וצרחות במהלך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, במהלך דיון על הצעת המטה לאפשר ביקורים של אנשי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים.

חצי שעה אחרי מכתבו של הנגבי, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע: "מודה לצחי הנגבי על שירותו בתפקיד ראש המל״ל ב-3 השנים האחרונות, ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו ובריאות איתנה.

בכוונת ראש הממשלה למנות במיידי את המשנה לראש המל״ל, גיל רייך לתפקיד ממלא-מקום ראש המל״ל".