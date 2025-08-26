לטובת תקציב אבטחת בתי הספר: הממשלה תקצץ 290 מיליון שקל

מומלצים -

למרות התנגדות שר האוצר בצלאל סמוטריץ': הממשלה צפויה להצביע ביום ראשון הקרוב, יום לפני תחילת שנת הלימודים, על קיצוץ רוחבי בתקציבי כלל המשרדים, בסך 0.6%. מטרת הקיצוץ המדובר היא ליצור מקור תקציבי בסך 290 מיליון שקלים שחסרים כרגע - לצורך אבטחת בתי הספר.

ממשרד האוצר נמסר: "עמדת משרד האוצר היא כי אין מקום לקיצוץ הרוחבי - המשרד לבטחון לאומי קיבל את כל התקציב הנדרש והתחייב בממשלה ובכנסת לממש אותו לצרכי אבטחת מוסדות חינוך. כעת עליו לעשות סדר פנימי ולהפנות את התקציב שקיבל לשם כך ולא לצפות לקחת כספי ציבור על חשבון חינוך, רווחה ובריאות של אזרחי ישראל".

כזכור, מחלוקת קשה נרשמת במהלך השבועות האחרונים בין משרדי האוצר, החינוך והביטחון הלאומי, ברקע מחסור של כרבע מיליארד שקל לאבטחת מוסדות חינוך. הנתונים הללו הוביל את שר החינוך יואב קיש לאיים, לא פעם, שלא לפתוח את שנת הלימודים.

התקציב המדובר, שעומד על כ-500 מיליון שקלים, נמצא באחריותו של המשרד לביטחון לאומי ובתקופתו הקצרה של חיים כץ בתפקיד השר - הועבר חלק מהסכום לשימושים אחרים, תוך התחייבות למשרד האוצר כי הסכום יכוסה מכספי המשרד עצמו.

למרות זאת, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע כי משרדו לא יעשה זאת, וטען כי הכסף הועבר לאוצר, שמכחיש זאת. השר קיש נעמד לצידו של בן גביר בעימות המדובר, וכעת השניים זוכים לתמיכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם עצם ההצבעה וההחלטה על הקיצוץ הרוחבי.

כזכור, ביום חמישי האחרון מתחו ביקורת בסביבת שר האוצר על ראש הממשלה, זאת בשל כוונתו להביא לקיצוץ רוחבי בתקציבי משרדי הממשלה. לפי אנשיו של סמוטריץ', הקיצוץ מגיע בעקבות כניעה לסחטנות של שר החינוך יואב קיש והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בשל פער תקציב אבטחת מוסדות החינוך.

"במשרדי החינוך והביטחון הלאומי יש יותר ממאה ועשרה מיליארד שקל", ציינו המקורבים, והאשימו את השרים ברשלנות בניהול תקציבי המשרדים. "אין ואין להם שום בעיה למצוא מתוכם 240 מיליון שקל כדי לממן מטרה שהיא בסמכותם ובאחריותם".

אותם גורמים מאשימים את נתניהו שהוא מעדיף לקצץ בבשר החי של משרדי הממשלה, ולא לעמוד מול שרי ממשלתו. "במקום זאת נתניהו בוחר להביא קיצוץ 'פלאט' שלא על דעת שר האוצר, שכולל קיצוצים ברווחה, בבריאות ובמשרדים נוספים כדי לכסות על רשלנות תקציבית של משרד הביטחון הלאומי".

יומיים לפני כן, דיווחנו כי משרד החינוך הודיע למשרד האוצר כי בהעדר מענה תקציבי לאבטחה ולחוסן - שנת הלימודים הקרובה לא תיפתח. שר החינוך יואב קיש מסר: "סמוטריץ' מעדיף את ביטחון ילדי עזה על פני ביטחון ילדי ישראל - וזה לא יכול לעבור בשתיקה. שר האוצר מתעלם בצורה בוטה מהדרישות הבסיסיות של מערכת החינוך, והדרישה הראשונה והברורה שלי היא אבטחת מוסדות החינוך. 250 מיליון שקל לאבטחת ילדינו - זהו קו אדום. אם לא יימצא התקציב הזה, שנת הלימודים לא תיפתח".

"משרד האוצר לא רק שלא מתקצב את האבטחה לשנה הקרובה, אלא גם מסרב לכל הדרישות המהותיות שהצגנו: מענים לחוסן נפשי בתקופת לחימה, תגבור פסיכולוגים חינוכיים, תנועות נוער, שנות שירות – הכול נדחה. במקום פתרונות – אנחנו מקבלים סחבת והתנגדות. הכישלון הזה, האטימות הזו – לא רק מסכנת את הביטחון של הילדים שלנו, אלא גם פוגעת בחינוך של דור שלם. אני לא אתן לזה לקרות", מסר.