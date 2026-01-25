הממשלה תקדם היום אישור חוקים תוך התעלמות מהיועמ"שית

שר המשפטים יריב לוין צפוי להעלות היום (ראשון) בישיבת הממשלה הצעת החלטה לשינוי מדיניות עבודה מול היועמ"שית, שתסדיר את האפשרות שהממשלה תוכל לפעול ללא ייעוץ משפטי. משמעות ההצעה - הממשלה תוכל לקדם חוקים ללא היוועצות ביועמ"שית לממשלה.

בעקבות כך, היועמ"שית לממשלה, גלי בהרב-מיארה פירסמה הודעה רשמית בה נכתב: "הממשלה מבטלת את המגבלות שמחייבות אותה כך שתוכל לקבל החלטות בניגוד לחוק ולדין כולל הקצאת תקציבים מפלה ושימוש לרעה בכוחה בתקופת בחירות - ההצעה אינה חוקית".

כמו כן, המשנה ליועמ"שית גיל לימון כתב בחוות דעת רשמית על הצעת ההחלטה: "יש מניעה משפטית בקידומה של הצעת החלטה זו, המהווה שינוי יסודי במערכת האיזונים והבלמים ובשיטה הנוהגת בישראל, באופן המסיר מהממשלה ערובות חיוניות לתקינות פעולת השירות הציבורי ושלטון החוק ובכך, מנוגדת לדין ופוגעת באופן קשה בעבודת הממשלה ובציבור".