היועמ"שית לבג"ץ: "הממשלה הפרה את פסק הדין בעניין הגיוס, זו סכנה לדמוקרטיה"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פנתה הערב (שני) במכתב לבג"ץ בו נמסר כי הממשלה פעלה בניגוד לפסק הדין שמורה על גיוס חרדים לצה"ל והטלת סנקציות על עריקים - דבר המהווה סכנה לקיום משטר דמוקרטי ומנוגד לעקרון הפרדת הרשויות.

בפנייה לבג"ץ נכתב: "הפרת צווים שיפוטיים, תוך שעולה שאין כל כוונה של ממש לקיימם, ובפרט שעה שהמפרים הם ראש הממשלה וממשלת ישראל, משמעותה היא ריקון מתוכן של יכולתן של ערכאות שיפוטיות לקיים ביקורת שיפוטית אפקטיבית על פעולות הממשלה".

פניית היועמ"שית לבג"ץ ניתנה כתגובה לבקשת ביזיון המשפט שהגישה התנועה לאיכות השלטון, לאחר שהמשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, קבע כי עליה להגיב עד היום. על פי הבקשה של התנועה לאיכות השלטון, הממשלה התעלמה מפסק הדין שניתן בחודש נובמבר, וקבע כי על הממשלה לגבש מדיניות לאכיפת חובת הגיוס תוך תקופה של 45 יום, שפקעה ב-4 בינואר.

נזכיר כי בעת הדיון בבג"ץ בחודש נובמבר, מזכיר הממשלה דרש את ההארכה שניתנה ליישום פסק הדין של בג"ץ. בשבוע שעבר הממשלה קיימה דיון בנושא, בו המשנה ליועמ"שית לממשלה, גיל לימון, התריע בפני הממשלה כי פסק הדין של בג"ץ לא נאכף.

i24NEWS

מזכיר הממשלה יוסי פוקס הגיב על עמדת היועמ"שית: "הייעוץ המשפטי דוחק להתנגשות רשויות ולמשבר חוקתי. הציפייה של ממשלת ישראל מהייעוץ המשפטי שאמור לסייע לממשלה לקדם את מדיניותה היא ליזום בעצמו את בקשת הארכה ולהתנגד לבקשת הביזיון".

שר התקשורת שלמה קרעי כתב בחשבון ה-X שלו בתגובה: "יש להתעלם מהצו הבלתי חוקי של דיקטטורת בג"ץ, להביא לממשלה מינוי יועמ"ש או ממלא מקום באופן מיידי, ולחסוך לנו את הטרלול".