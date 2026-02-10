הסיעות החרדיות הודיעו הבוקר (שלישי) כי לא יצביעו עם הקואליציה, זאת לאחר שהצביעו אתמול על חוק ההסדרים. החרדים דורשים לרכז מאמצים בחוק הגיוס, ובשל המהלך - הקואליציה משכה את כל החוקים שלהם להמשך השבוע.

כזכור, מליאת הכנסת אישרה אמש את החלטת ועדת הכנסת בעניין פיצול חוק התכנית הכלכלית וחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב 2026 (חוק ההסדרים) לדיונים בוועדות הכנסת, וזאת לקראת הכנתם לקריאה השנייה והשלישית. מדובר בצעד משמעותי לקראת אישור התקציב, כאשר 60 חברי כנסת תמכו - ו-56 התנגדו.

הם תמכו בפיצול חוק ההסדרים - אך הפערים המרכזיים בחוק הגיוס נותרו בלתי פתורים. בקואליציה העריכו כי העימותים סביב מעמד העריקים, הפיקוח והסנקציות עדיין בלתי ניתנים לגישור.

כאמור, החרדים התפשרו על שני סעיפים מרכזיים: הקמת ועדה מייעצת, שתפקידה לייעץ אך לא לקבל החלטות על מי לא עומד ביעדי הגיוס, והעברת החוק כהוראת שעה, צעד זמני שמאפשר את התקדמות התקציב מבלי לפתור את הפערים באופן קבוע.

עם זאת, הפערים העיקריים נוגעים למעמד העריקים, מי מפקח על יישום החוק, ואילו סנקציות יופעלו נגד מי שלא יעמוד ביעדים - נושאים שממשיכים להוות מוקד מחלוקת בין החרדים לבין היועצת המשפטית לכנסת.

במקביל, כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח ביום ראשון ב"מהדורה המרכזית" כי החרדים מושכים זמן, לאחר שיועמ"שית ועדת החוץ והביטחון הציגה את הבעיות בחוק הגיוס, אך הפ לא חזרו עם פתרונות.

גורם בקואליציה מסר ל-i24NEWS כי "החרדים לא אומרים מה הם רוצים, רק מה לא. הם חוששים שהציבור יראה למה הם מסכימים".