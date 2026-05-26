לקראת בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, מציג קו נוקשה בנוגע לנטל השירות מול גיוס המילואים הגובר. היום (שלישי) אמר רה"מ לשעבר ל-i24NEWS שיפעל לביטול חוק הגיוס: "אני אומר בצורה הכי ברורה, הדגל של הממשלה הבאה זה להכניס את אחינו החרדים לצה"ל, לתעסוקה, לחינוך, חינוך ממלכתי. לא יהיה יותר שקל למי שלא מתגייס לצה"ל. אגב, יהודים וערבים כאחד".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בנט הבהיר כי המפתח לשינוי יתבסס על שלילת תקציבים ממשלתיים ממי שישתמט מחובותיו הלאומיות והכלכליות. "מי שלא מתגייס, מי שלא משרת את מדינת ישראל, מי שלא יוצא לעבוד, לא יקבל שקל מהמדינה", קבע והדגיש כי לא יתפשר על עקרון זה גם אם החרדים יהיו המנדט ה-61 של הממשלה: "זה חובה הדבר הזה".

הדברים מגיעים בהמשך לכנס השקת מפלגתו "ביחד", שם תקף בנט את נתניהו והבטיח כי "ברית המשתמטים תתרסק" בדרך למהפך היסטורי שלא נראה במדינה מאז 1977. הוא הוסיף כי הממשלה הנוכחית החלישה את צה"ל ולא התעוררה מאירועי 7 באוקטובר, וטען כי הקדמת פיזור הכנסת תהיה הדבר הטוב היחיד שהיא תעשה למען עם ישראל.