הבחירות למבקר המדינה יתקיימו מחר (רביעי) במליאת הכנסת. בשיחה שניהל עם אחד מחברי הכנסת, שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון, המועמד לתפקיד, מתח ביקורת על נתניהו: "לא מבין למה ראש הממשלה הזה הופך את זה לפוליטי ולעניין של אופוזיציה וקואליציה - אני מועמד לאומי".

כאמור, מחר יתקיימו במליאת הכנסת הבחירות למבקר המדינה - כאשר המועמד מול אלרון הוא עורך הדין מיכאל ראבילו, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר נהנה מתמיכת חברי הקואליציה. אלרון מנגד זוכה לתמיכת חברי האופוזיציה.

בחודש שעבר מקורות באופוזיציה ציינו בשיחה עם i24NEWS: "נתמוך בשופט העליון לשעבר אלרון שמקודם על ידי חברי הכנסת דלל וסעדה מהליכוד, וכבר החתים ח"כים על הטופס".