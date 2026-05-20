הכנסת הצביעה היום (רביעי) על התפזרותה בקריאה טרומית. ביומיים האחרונים ראש הממשלה בנימין נתניהו פעל במרץ על מנת לדחות את הבחירות, ולא לקיימן בתחילת חודש ספטמבר, כפי שדורשים החרדים.

במסגרת המאמצים הללו, נתניהו נפגש עם ח"כ אלי דלל מהליכוד, במטרה לשכנעו לתמוך בחוק הגיוס. רה"מ סימן את דלל כמי שניתן לשכנע שיתמוך בחוק הגיוס, אולם השניים לא הגיעו להחלטה בפגישתם. נתניהו ניסה לשכנע גם את חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד להצביע בעד חוק הגיוס, אך הוא ויתר.

שער הביטאון של מפלגת "דגל התורה", "יתד", הכריז הבוקר שהסיעה תצביע בעד פיזור הכנסת. מוקדם יותר היום דיווחנו כי חברי הכנסת החרדים צפויים לתמוך בחוק פיזור משלהם כדי למנוע מצב שבו הליכוד שולט בחוק הפיזור, וכי בליכוד יצביעו בעד הצעות הפיזור שלהם ושל סיעת "כחול לבן".

בתוך כך, ועדת החוץ והביטחון המשיכה הבוקר את דיוניה על חוק הגיוס, כשמזכיר הממשלה פוקס הצהיר כי בכוונת הקואליציה להביא את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית במליאה. ההערכות בסביבת נתניהו הן כי החוק יעבור בתמיכת החרדים משום שכרגע יש רק שלושה מתנגדים "בלתי הפיכים": שרן השכל, יולי אדלשטיין ודן אילוז.

במקביל, בסביבת נתניהו פנו לחברי כנסת מהאופוזיציה שפרשו ממפלוגתיהם לקראת הבחירות, כמו ח"כ ירון לוי מ"יש עתיד" במטרה לבדוק האם הם יתמכו או יעדרו מחקיקה כמו חוק הגיוס, והאם יש הסכמה עימם לתאריך בחירות מסוים.

כזכור, מנהיג תנועת דגל התורה והזרם החרדי ליטאי, הרב דב לנדו, אמר שבוע שעבר בישיבה עם הח"כים של התנועה: "אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. כל מיני דיבורים על 'גוש' אינם קיימים יותר".

אמש כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח כי לאחר מאמצים ממושכים, שנמשכו מספר יממות, מסתמן כי ראש הממשלה בנימין נתניהו השיג את מבוקשו והכנסת תתפזר במועד מאוחר יותר. ל-i24NEWS נודע, כי הכנסת לא תפוזר לפני השלמת שלושה חוקים - פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, החוק להפרדת מח"ש מהפרקליטות והחוק לוועדת חקירה ממלכתית. עוד נודע, כי גם החרדים צפויים לתמוך בחוקי הרפורמה המשפטית.