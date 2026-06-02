הממשלה קיימה היום (שלישי) "ישיבה מיוחדת" בנושא שיקום הצפון - אלא שרק שלושה שרים הגיעו אליה. אחת הסיבות להיעדרויות השרים הינה אירוע בת מצווה של פעיל ליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע רק בסוף הישיבה לקראת ההצבעה על מיגון, החזרים רטרואקטיביים והשקעות של 13 מיליארד שקלים.

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יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן, תקף בחריפות את חברי הממשלה: "‏חבורה של משתמטים. אין מילה אחרת. ‏הצפון בוער, אזרחים תחת אש, ולישיבת הממשלה הדחופה לאישור תקציבי השיקום מואילים להגיע שלושה שרים בלבד. איפה ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר? נפקדים".

"‏מפקד שהיה נוטש ככה חזית תחת אש היה מודח בבושת פנים. הממשלה הזו פשוט יורקת בפרצוף של התושבים. זלזול בוטה והפקרות מוחלטת. כשנגיע לממשלה, אחד הדברים הראשונים שנעשה הוא העברת כספים בעדיפות עליונה לצפון ולדרום", מסר גולן.

לשכת שר הכלכלה והתעשייה מסרה כי "השר ניר ברקת נעדר באישור מישיבת הממשלה עבור השתתפותו בהלוויתו של סרן ד"ר אורי סילבסטר ז"ל. לפני הלוויה, השר ביקר בשלומי, נפגש עם אנשי המועצה ושוחח עם בעלי עסקים בחנויות ברחבי המועצה".

החלטות הממשלה לצפון

מיגון מיידי בסך 150 מיליון שקלים

• פריסה של 1,800 מיגוניות חדשות במרחב הציבורי, במקומות כגון תחנות הסעה, מרכזים מסחריים חיוניים, פארקים ושטחים פתוחים.

• שיפוץ של כ-500 מקלטים ציבוריים שנמצאים בכשירות נמוכה - ויאפשרו מתן מענה מיגון לאוכלוסייה רחבה.

מיגון ארוך טווח בסך 6.6 מיליארד שקלים

• סבסוד מלא לבניית ממ"ד בבתי קרקע לתושבי 0-9 ק"מ מגבול לבנון, על סך של 182 אלף ש"ח ליחידת דיור.

• ההחלטה כוללת שיפוי רטרואקטיבי לתושבים שהחלו בבניית ממ"ד במסגרת תכנית הצפון - על סך 50 אלף ש"ח לכל בית אב שקיבל סבסוד חלקי.

• מיגון יחידות דיור בבנייה רוויה, ביישובים 0-9 ק"מ מגבול לבנון, תוך שילוב התחדשות עירונית וחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה בביצוע ממשלתי מלא.

• פעולות ממשלתיות להסרת חסמים רגולטוריים וזירוז הליכים לבניית הממ"דים.

תכנית רב-שנתית לשיקום וצמיחת היישובים הנמצאים בטווח 0-9 ק"מ מגבול לבנון בסך 5.6 מיליארד שקלים

במרכז ההחלטה יעד של תוספת 100 אלף תושבים חדשים עד שנת 2036, וכ-25 אלף יחידות דיור חדשות עד שנת 2031. לצורך כך נבנו שני כלים מרכזיים: הראשון, מענקים לרשויות וליישובים לשדרוג מבני ציבור, תשתיות, אנרגיה ירוקה, פיתוח כלכלי ומעטפת לקליטת תושבים חדשים, על סך כ-1.7 מיליארד ש"ח. השני, הטבות מס לתושבים - קידום חקיקה עבור חיזוק האוכלוסייה הקיימת ולמשיכת אוכלוסייה חדשה למרחב.

הכלים המרכזיים בהחלטה פרוסים על מגוון תחומי החיים. בריאות: השלמת שירותים במרכז הרפואי לגליל בנהריה, בניית מרפאות אזוריות, יחידות הזנק ושירותים קהילתיים לרשויות. תחבורה: שיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות תחבורה מקומיות ואזוריות, וקידום תשתיות אסטרטגיות כמו כביש 6 צפונה ומסילת הרכבת לקריית שמונה. תיירות: פיתוח עוגני תיירות מרכזיים, לרבות קו החוף בגליל המערבי, המעגנה בנהריה ואתרים נוספים, לצד השקעה בשיווק ומיתוג המרחב. כלכלה וחדשנות: בניית מרכזי חדשנות והשקעה בעסקים, לצד יצירת מנועי צמיחה בתחומי הדיפנסטק, הביוטק והאגרוטק.

תכנית רב-שנתית ברווחה לחיזוק החוסן האישי והרשותי. ביטחון לאומי, לרבות תחנות כיבוי חדשות בשלומי ובבית ג'אן ומבנה תחנת משטרה חדש בק"ש. השכלה גבוהה, ובכלל זה הקמת מסגרת אקדמית במעלות-תרשיחא. מענקי תרבות, ספורט ומדע: תקציבים לסל הספורט הקהילתי, חיזוק מוסדות תרבות קיימים, מימון פסטיבלים ואירועים בגליל. בנוסף, קרן קיימת לישראל תקצה 500 מיליון שקלים נוספים, שיושקעו בהלימה להחלטת הממשלה ובתיאום עם מנהלת תנופה.