הדד-ליין לקואליציה: הצבעה על התקציב השבוע - או בחירות

לקואליציה נשאר שבוע בלבד להניח את תקציב המדינה כדי שיעבור ללא התנגדות משפטית, ויאפשר לממשלה למלא את ימיה. היועצת המשפטית של הכנסת שגית אפק, אמרה לח"כים כי מבחינה משפטית נדרשים לפחות חודשיים מהרגע שיונח על שולחן הכנסת - ועד לאישורו הסופי.

הבעיה של הקואליציה ושל ראש הממשלה נתניהו, היא כי השנה אין לו זמן עד לסוף חודש מרץ - כי ליל הסדר כבר ב-1 באפריל, ולכן התקציב צריך להיות מאושר בקריאה שלישית עד ה-25 למרץ, חודשיים ושבוע מהיום.

עם זאת, הקואליציה תוכל לפצל את חוק ההסדרים מהתקציב ולקוות לתמיכה מהסיעות החרדיות במהלך, או במקרה האידיאלי מבחינתה, לקבל את תמיכת החרדים בתקציב בקריאה ראשונה.

שר האוצר סמוטריץ' מפעיל לחץ על החרדים על מנת להביא את התקציב לקריאה ראשונה. בין היתר, מנסה להבטיח לסיעות לפתור חסמים בירוקרטיים בתקציבי חינוך, בעוד הם מתעקשים לראות נוסח לחוק הגיוס לפני ההצבעה.

i24NEWS

המתקפה של מועצת גדולי התורה - וההחלטה: "יש להתנגד בכל תוקף"

ברקע הלחץ והניסיון להביא את התקציב להצבעה, פרסמה ביום שישי האחרון מועצת גדולי התורה החסידית את החלטתה נגד חוק הגיוס - ותקפה: "המועצת מביעה את דאגתה בכאב עמוק על מסע התנכלות ללומדי התורה ע"י הרשויות השונות, על הפגיעה בהם ובזכויותיהם, הכפשתם וביזויים בריש גלי על היותם לומדי תורת ה'; דבר ההולך ונעשה חמור יותר ויותר".

עוד נכתב כי מועצת גדולי התורה דורשת חוק " בלי סנקציות אישיות ומוסדיות ובלי מעצרים, כפי שהיה נהוג כל השנים. כל חקיקה אחרת שפוגעת בלומדי תורה שתורתם אומנותם ומטילה עליהם סנקציות וקובעת יעדים - אינה מקובלת. ויש להתנגד לה בכל תוקף".