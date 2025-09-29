סמוטריץ' נגד גפני: "יש דברים שלא עושים עליהם פוליטיקה"

הסערה סביב אישור תקציב המלחמה נמשכת. לאחר שיושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, התנה את תמיכת מפלגתו - באמצעות הימנעות בהצבעה - בתקציבים נוספים לחינוך העצמאי, גורמים בסביבת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיבו היום (ראשון) בחריפות.

"חילוקי דעות תקציביים בתוך הקואליציה זה דבר לגיטימי שתמיד היה ותמיד יהיה", מסרו הגורמים. "שימוש בוועדת הכספים לעצירת פניות כמנוף לחץ פוליטי כמו שגפני עושה כל שני וחמישי - זה גם לגיטימי וחלק מכללי המשחק. אבל כשעשרות אלפי מילואימניקים עזבו בית ומשפחה בחגים ומוסרים את נפשם בעזה עבור כלל ישראל, כשהחטופים נמקים במנהרות חמאס וכשעם ישראל מצוי במלחמת קיום - לא פוגעים בביטחון ישראל ולא מפילים תקציב מלחמה. יש דברים שלא עושים עליהם פוליטיקה. נקודה".

נזכיר, כי על פי פרסום של i24NEWS, גפני דורש 52 מיליון שקלים לטובת מערכת החינוך העצמאי - בהם 22 מיליון שקלים לתוספת שעות לימוד בבתי ספר חרדים, ועוד 30 מיליון שקלים להסעות תלמידים. בקואליציה מעריכים כי התקציב יאושר במליאה, גם אם הדרישות לא ייענו במלואן.

גפני אמר אז: "שסמוטריץ' לא יטיף לנו מוסר, אחרי שבמשך חודש ימים הוא תוקע את כל העברות התקציביות למשרדי הממשלה רק בגלל אי אישור תוספת תקציב למשרד ההתיישבות שלו".

מנגד, סיעת ש"ס הודיעה: "הצעת התקציב ל'קופסה הביטחונית' שתעלה היום למליאת הכנסת, עוסקת בצרכים החיוניים ביותר להמשך הלחימה - רכש חימושים ושכר אנשי המילואים. אלו עניינים של פיקוח נפש ממש, ומשכך, סיעת ש"ס תצביע בעד ההצעה".