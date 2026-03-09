השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע היום (שני) ליועצת המשפטית לממשלה כי בכוונתו למנות את יועצו לענייני חקיקה ומקורבו, עו"ד דוד בבלי, לתפקיד היועץ המשפטי של המשטרה. עם זאת, במשטרה סבורים כי מדובר בהצהרה ריקה, וכי כוונתו האמיתית של בן גביר היא למנות לתפקיד את יועמ"ש שירות בתי הסוהר, תת-גונדר ערן נהון, שהוא גם מועמד המפכ"ל לתפקיד.

במכתבו ליועמ"שית לממשלה כתב בן גביר: "הגיע הזמן שבראש מערכי היועמ"ש והתביעות יעמוד אדם ראוי, שאף יאפשר למשטרת ישראל לממש את מדיניות השר והמפכ"ל, ולא ייתן ייעוץ משפטי מוטה ופוליטי, וראוי כי בתפקיד זה ישמש אדם בעל ראייה חדשה וחדה, לטובת פעילותה השוטפת של משטרת ישראל ביעדיה בכלל, ובטיפול בפשיעה במגזר הערבי בפרט".

כמו כן כתב בן גביר ליועמ"שית כי לא מצא אזכור בחוק המחייב אותו להיוועץ בנושא, וכי מכתבו אליה מיועד לעדכונה בלבד.

על אף ההמלצות החמות של השר בן גביר על עו"ד בבלי, הניסיון המשפטי של בבלי קצר שנים, ולפי כל ההערכות במשטרה ובמערכת אכיפת החוק, הסיכויים שהוא ימונה לתפקיד שואפים לאפס.