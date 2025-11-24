ח"כ מנסור עבאס נגד החלטת נתניהו: "ממשיך לפגוע בדמוקרטיה"

יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס התייחס היום (שני) להודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפיה תנועת "האחים המוסלמים" תוצא מחוץ לחוק במדינה. בהצהרתו, ציין כי היא באה בסתירה להצהרתו בעבר על הלגיטימיות של המפלגה, שנחשבת לזרוע הפוליטית של הפלג הצפוני בתנועה.

"נתניהו ממשיך לפגוע בדמוקרטיה הישראלית למען טובתו האישית", אמר, "הוא פועל להפוך את רע"מ למפלגה לא־לגיטימית, ומנסה לפסול אותה מלרוץ בבחירות - רק כדי להבטיח את ניצחונו ולחסום את ממשלת השינוי".

הוא הוסיף: "זה אותו נתניהו שבעבר בחן ואישר בעצמו כי רע"מ היא מפלגה לגיטימית ושניתן להקים איתה ממשלה. אנחנו נמשיך לפעול למען החברה הערבית וכלל אזרחי המדינה, ונמשיך לקדם אג’נדה של שותפות, דו־קיום וסובלנות בין שני העמים".

כזכור, החלטתו של ראש הממשלה נתניהו להוציא את ארגון "האחים המוסלמים" מחוץ לחוק מגיעה לאחר שנשיא ארצות הברית, דולנד טראמפ, הכניס אותו לרשימת ארגוני הטרור של המדינה. בכך למעשה הוציא טראמפ את הארגון מחוץ לחוק בארצות הברית.

נתניהו אמר אתמול בהודעתו על התקיפה בדאחייה על "האחים המוסלמים" כי מדובר ב"ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון וגם מעבר למזרח התיכון". בסיעת חד"ש תקפו גם הם את ההחלטה ואמרו כי "הצהרותיו המסוכנות של נתניהו מראות שאיש אינו חסין מפני תוכניותיו של ראש הממשלה ומשרתיו החדשים במנגנוני הביטחון".