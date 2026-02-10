פרסום ראשון: ההיעלמות המסתורית של דרעי - ופתרון משבר התקציב

הדרמה הפוליטית שהסעירה את הקואליציה בימים האחרונים הגיעה אמש לסיומה עם הצבעת המפלגות החרדיות בעד פיצול חוק ההסדרים, אולם היום (שלישי) כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן פרסם לראשונה את מאחורי הקלעים למהלך ומתברר כי מה שסלל את הדרך לפתרון היה היעדרותו המסתורית של יו"ר ש"ס, אריה דרעי.

מתחילת השבוע דרעי לא היה זמין כלל, לא השיב להודעות ולשיחות מצד לשכת ראש הממשלה, ולמעשה העביר את סמכות ההכרעה המלאה לידיו של ח"כ ינון אזולאי. אז לאן נעלם האיש החזק בש"ס? בניגוד ל"תרגילים פוליטיים" שדרעי נוהג לבצע מעת לעת, הפעם מדובר בסיבה שונה לחלוטין.

ל-i24NEWS נודע כי דרעי החליף לרגע את כובע הפוליטיקאי בזה של המקובל; למרות שמאנשיו התבקשו לספר כי הוא המריא לבר מצווה בחו"ל, דרעי למעשה לא עזב את הארץ. על פי ההערכות, הוא שהה במקום מסתורי – ככל הנראה בפקיעין – שם ערך סדרת תפילות ותיקון צומות לקראת סיום ימי ה"שובבי"ם" (תקופת תשובה דתית) שחלו השבוע.

היעדרותו של דרעי, שהוביל בשבועות האחרונים את הקו הנוקשה והקיצוני נגד הממשלה, היא שאיפשרה לקואליציה להתקדם עם חקיקת התקציב ללא הפרעות מצדו. עם זאת, בקרב ראשי הקואליציה מתחדדת ההבנה כי הפתרון הנוכחי הוא זמני בלבד. למרות "הפסקת האש" שהושגה בחסות היעלמותו של דרעי, רוב ראשי המפלגות סבורים כעת כי הסיכוי להעביר את חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית הוא קלוש עד אפסי.