ח"כ פינדרוס על ירי ברגלי מפגינים שחוסמים כביש: "להתחיל עם לזימי"

במהלך הדיון בהצעת החוק להפרדה מגדרית באקדמיה שהתקיים היום (שני) בכנסת, נשאל חבר הכנסת יצחק פינדרוס האם הוא תומך בירי לרגליים של חוסמי כבישים - והשיב: "להתחיל עם נעמה לזימי".

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ח"כ נעמה לזימי השיבה: "חבר כנסת אמר שצריך לירות לי ברגליים ואתם לא עוצרים את הדיון? התרת הדם וההסתה פה נמאסה. זה לא נורמלי! זה רגע שסוגרים דיון! זו הסתה! אני חברת ועדה כאן, ירדתי לחוק הדיור הציבורי, אומרים לי שחבר כנסת אמר שצריך לירות לי ברגליים. על מה? על זה שאני נגד הפרדה מגדרית?".

"אתם ירדתם מהפסים", אמרה לזימי, "אני בן אדם כאן ומותר לי להיאבק. אני אמא לילדים ולא יאחלו לי פה כאלה איחולים, שמעת אותי?".