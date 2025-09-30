סקר i24NEWS: מי מאבד גובה? כך מתווה טראמפ השפיע על מפת המנדטים

בעקבות פרסום תוכנית 21 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וההצרותיו בוושינגטון לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, פורסם הערב (שלישי) סקר במהדורה המרכזית של i24NEWS שהתייחס למגעים לסיום המלחמה.

מהסקר עולה כי הליכוד זוכה ל-33 מנדטים, מפלגתו של ראש הממשלה, בנט 2026 עם 15 מנדטים.

הדמוקרטים, ישראל ביתנו וש"ס כל אחת עם 10. מפלגתו החדשה של הרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט "ישר" עם 8. לנתון זה זוכה גם יהדות התורה. עוצמה יהודית של איתמר בן גביר עם 7, סמוטריץ' עם הציונות הדתית עומדת על 5, חד"ש-תע"ל ורע"ם זוכות כל אחת לתוצאה זהה ועומדות על 5 מנדטים. אחרונה יש עתיד עם 4 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה, מפלגת "המילואימניקים" של יועז הנדל שמגרדת את אחוז החסימה מלמטה עם 3.0%, בל"ד מיד אחריה עם 2.7% וכך גם כחול-לבן של בני גנץ בדיוק עם אותו אחוז מצביעים.

מפת הגושים: הקואליציה הנוכחית בראשית נתניהו עם 63 מנדטים, האופוזיציה זוכה במקרה זה ל-47. המפלגות ערביות עומדות יחדיו על 10.

המדגם נאסף ונערך באמצעות דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-30 בספטמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 507 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.