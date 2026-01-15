"לשכת רה"מ שמה על כולנו ***": התגובות בעקבות חשיפת i24NEWS

ההתכתבויות בין אלי פלדשטיין וצחי ברוורמן שנחשפו אמש (רביעי) על ידי פרשננו לענייני משפט, אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית של i24NEWS, הראו את האווירה הצינית ששררה במשרד ראש הממשלה, גם אחרי אחד האירועים המטלטלים ביותר במלחמת "חרבות ברזל", בו שישה חטופים נרצחו על ידי מחבלי חמאס בעודם בשבי.

גיל דיקמן, בן-דודה של כרמל גת ז"ל שנרצחה בשבי חמאס כתב הבוקר בחשבון ה-X שלו: "חצי שנה לפני שגיחך וגימד את הרצח של כרמל, עדן, הירש, אלמוג, אורי ואלכס, עוד ניסיתי לפנות אל הלב של צחי ברוורמן בפרטי. תגובתו: חחחחח לך תחפש. לשכת נתניהו שמה על כולנו ***, על החללים, על הנרצחים ועל החטופים. נעיף אותם לאן שמגיע להם".

דיקמן כתב אתמול בתגובה לחשיפה על ההתכתבות בלשכת ראש הממשלה: "מאחל לפלדשטיין וברוורמן שביום בו יחטפו בידי חמאס, עבריינים בזויים וחסרי לב כמו עובדי לשכת נתניהו יהיו אחראים על השבתם בחיים. חובה לחקור את נתניהו וכל לשכתו באזהרה על הדלפת מסמך הבילד, שיבוש הליכים והפקרת חיי החטופים בידי סוכנים קטארים, כבר מחר בבוקר. הבוז של לשכת נתניהו לחיי אדם עלה ועוד יעלה לנו בדם".

יושב ראש מפלגת "ישר!" והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, כתב בחשבון ה-X שלו: "תהא תוצאת החקירה אשר תהא, מה שזועק מההתכתבויות הללו הוא שחיקת הנשמה והאמפתיה כלפי אזרחי ישראל בסביבת נתניהו. בערב שבו עם ישראל מתוודע לאסון של רצח ששת אחים ואחיות שלנו בשבי - להתנסח ככה, לחשוב רק תקשורת ופוליטיקה ולהתחפר בתפקיד 'האסטרטגים בעיני עצמם' - אובדן דרך ובלבול ערכי עמוק".

ח"כ נעמה לזימי מהאופוזיציה: "תגובת לשכת נתניהו ברגע בו נודע לכולנו על רצח ששת החטופים, בעודנו המומים וכואבים אומרת הכל - אנשים חסרי נשמה שמכרו מדינה והקריבו חיים עבור שררה ובצע כסף. נתניהו מינה את צחי ברוורמן לשגריר ישראל בלונדון, כיאה לראש מאפיה שמתגמל ושומר על מקורביו. ארגון פשע של חלאות".

כרמית פלטי קציר, שאחיה אלעד נרצח גם הוא בשבי חמאס, אביה רמי ז"ל נרצח בביתו בניר עוז ואימה חנה נחטפה לרצועת עזה, כתבה בחשבון הפייסבוק שלה: "הבוקר קמתי לדבר הזה, עם גועל עמוק. ממה האנשים האלה עשויים, מי גידל אותם, מה המבנה הנפשי שמאפשר להם להיות אטומים לסבל, לצחקק עליו, לתמרן עליו. אלה שאלות שמעניינות אותי כמטפלת, למרות שאני יודעת שהם בדיוק הסוג שבחיים לא היה מגיע מיוזמתו לטיפול. אבל בתור אזרחית, בתור הבת של ההורים שלי, בתור אחותו של אלעד, בתור בת ניר עוז אני רק רוצה לומר להם: ארורים אתם, ארורים תהיו, עופו לנו מהחיים. הרגתם אותנו".

בהתכתבות שנחשפה אמש נכתב על ידי אלי פלדשטיין, ששימש כדוברו של ראש הממשלה, עם צחי ברוורמן, ראש הסגל של רה"מ: "קרה האירוע הכי נוראי מאז תחילת המלחמה וזה יטלטל את הכל". דקות לאחר מכן הוא מדווח על רצח שישה חטופים "בפרופיל גבוה". ברוורמן הגיב בספקנות, והדגיש שמדובר בשמועות, אך כעבור כמה דקות חזר להודעה הדרמטית של פלדשטיין והגיב: "יטלטל את הביצים של גלנט". פלדשטיין משיב בצחוק וכותב: "רק חבל שלגלנט אין ביצים, שיספור את הימים שלו ויתאבד".