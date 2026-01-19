סטרוק לנתניהו וזיני: "תשובת נציג שב"כ בנוגע לרש"פ תמוהה"

השרה אורית סטרוק שלחה מכתב היום (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו ולראש השב"כ דוד זיני, בו התייחסה לנושא תוכניות הלימודים ברשות הפלסטינית והתריעה על כך שלא נעשים מספיק צעדים בנושא.

"למרות שנציג שב"כ אמר בקבינט על ההסתה בתכניות הלימוד של הרשות הפלסטינית שהנושא נבדק על ידי שב"כ וכנראה יצליחו לעשות שם רפורמה בתכניות הלימוד. תשובה זו תמוהה ביותר, לנוכח דו"ח מפורט ומעמיק שהוציא מכון המחקר se-IMPACT, מכון מחקר המנתח מערכות חינוך ברחבי העולם לפי מדד אונסק"ו".

"הדו"ח, הקובע כי תוכנית הלימודים של הרשות הפלסטינית לשנים 2025-2026 מפרה באופן שיטתי את עקרונות אונסק"ו", הוסיפה במכתבה, "התוכנית מסיתה לאנטישמיות, מעודדת אלימות, ג'יהאד, מפארת טרור ומציגה מחבלים כגיבורים לאומיים ומודלים להערצה וחיקוי, מנרמלת אלימות ומטיפה לאכזריות, מטפחת שנאה, דוחה עשיית שלום, ומוחקת את מדינת ישראל מהמפות ומהשיח".

לסיום כתבה: "כיצד ייתכן שמערכות הביטחון שלנו אינן מציגות בפנינו דו"ח כזה, ואף מוסרות לנו כלאחר יד עמדה הסותרת את ממצאיו. זאת בשעה ששאלת הרפורמות ברש"פ קריטית כל כך הן לעזה והן לאיו"ש, והן משליכה על שלל זירות מדיניות ומשפטיות".