"הסכם מסוכן": בן גביר במתקפה על רה"מ בישיבת הממשלה

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הזהיר היום (גשלישי) בישיבת הממשלה מפני הצעת טראמפ לסיום המלחמה, ואמר כי "ההסכם שבפתח הוא הסכם מסוכן לביטחון ישראל". בן גביר הבהיר כי ימשיך לדון בנושא אך כבר כעת קבע כי ההסכם "פוגע בביטחון, הוא מלא חורים ולא משיג את מטרות המלחמה שקבענו".

כמו כן,למרות שהודה כי יש רעש תקשורתי וסיפוק על החזרת החטופים, הזהיר כי המחיר שנדרש בתמורה "לא נתפס". "נכון, כולנו מתרגשים מהחזרת החטופים - אבל המחיר כאן לא נתפס, ואני עוד אומר את דברי על הדבר הזה", סיכם.

בהתייחס למרכיבים המרכזיים שבמתווה, טען בן גביר כי ההסכם "מסיג את צה"ל משליטה מבצעית על עזה ומפקיר את ביטחון ישראל בידי כוחות בינלאומיים", וכינה בלתי מתקבל על הדעת את ההצעה להעניק חנינה לחברי חמאס: "מעניקים חנינה למרצחי החמאס - וזה פשוט לא נתפס".

עוד תקף את ההיבטים המדיניים והטריטוריאליים: "מה עם תוכנית ההגירה? מה עם סיפוח? יש בהסכם הרע הזה פוטנציאל למדינה פלסטינית". בן גביר הוסיף כי מבין את הלחצים שהופעלו על ראש הממשלה אך הדגיש: "אסור היה לבוא עם הסכם כזה מלא חורים".