בנט במתקפה חריגה על נתניהו בעקבות חשיפת i24NEWS: "הבגידה החמורה בתולדות המדינה"

ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, נפתלי בנט, פרסם היום (שני) הודעה מיוחדת וחריפה בעקבות חשיפת הקשר בין בכירים בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו ללוביסט שפעל לקידום מסרים פרו-קטאריים בתקשורת הישראלית.

בנט כינה את הפרשה "אירוע הבגידה החמור בתולדות ישראל", וקרא לנתניהו להתפטר מתפקידו לאלתר. "לשכת נתניהו בגדה במדינת ישראל ובחיילי צה"ל בשעת מלחמה ופעלה עבור קטאר למען בצע כסף, ונתניהו עצמו מטייח את זה", פתח בנט את הודעתו. "אלה מילים קשות, ואני עומד מאחוריהן בצורה מלאה".

לדברי בנט, "שלושה מיועצי נתניהו הקרובים ביותר שימשו הלכה למעשה סוכנים מופעלים בתשלום של קטאר וחמאס בשיא המלחמה, כשחיילינו נלחמים ונהרגים מכדורי חמאס שנרכשו בכסף קטארי. זה בהחלט יכול להסביר מדוע ממשלת ישראל כשלה במטרה העליונה שהיא הגדירה לעצמה במלחמה: השמדת חמאס".

לקריאה נוספת:

• התגובות במערכת הפוליטית לחשיפת i24NEWS

• "בוראים מציאות": כך עבדה החדרת המסרים הקטאריים לציבור בישראל | אבישי גרינצייג

• "תדייק דחוף": שיטת החדרת המסרים הקטאריים נחשפת

• "בושה למקצוע": כתב חדשות 12 תקף קולגות בעקבות חשיפת i24NEWS

בנט מנה ארבע "עובדות" שלדבריו אין עליהן מחלוקת: העובדה ששלושת היועצים הקרובים לנתניהו קיבלו משכורות מקטאר בזמן המלחמה ונכנסו עמו למקומות המסווגים ביותר; העובדה ש"קטאר=חמאס"; העובדה שהיועצים ניצלו את מעמדם כדי לחזק את קטאר; והעובדה שמטרת קטאר היא הישרדות חמאס, בעוד מטרת ישראל היא השמדתו. "הם בחרו צד", קבע.

כדוגמה לנזק הביטחוני, ציין בנט את הפעולות להשחרת מצרים, המתנגדת לחמאס, ולהלבנת קטאר, התומכת בו. "הפוך לגמרי מהאינטרס הביטחוני שלנו", אמר.

ראש הממשלה לשעבר הדגיש כי הוא אינו עוסק בפן המשפטי, אלא ב"ביטחוני והערכי". "קטאר היא אויב מר של ישראל... סיוע בסתר לקטאר הוא בגידה בחיילינו", כתב. "לו גיליתי שאחד מיועציי מקבל משכורת ממדינת אויב, הייתי מעיף אותו בו-ברגע ומטיל על ראש השב"כ לחקור אותו בכל הכלים".

בנט סיים בקריאה נחרצת להתפטרותו של נתניהו: "האם הוא ידע בזמן אמת שיועציו הם סוכנים קטארים? האם הוא לא שם לב לזה? שתי האפשרויות הן הכי חמורות שיש ודורשות התפטרות מיידית שלו. ביום הראשון לממשלה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור גם את הסיוע למדינת אויב בשעת מלחמה. רק כך נוכל לשקם את האמון של עם ישראל ואת ביטחון המדינה".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב גם הוא לאחר ההודעה החריגה של בנט: "הודעתו של נפתלי בנט מדויקת. פרשת קטארגייט היא אכן פרשת הבגידה החמורה בתולדות המדינה".