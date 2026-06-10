מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק-יסוד: לימוד תורה, שיוזמים חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (יהדות התורה), ונתמכת על ידי כלל סיעות הקואליציה. 56 חברי כנסת הצביעו בעד ההצעה, אל מול 43 מתנגדים מהאופוזיציה. ההצעה תועבר כעת לוועדת הכנסת כדי לקבוע איזו ועדה תכין אותה לקריאה ראשונה.

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אולם מעבר לחוק עצמו, מי שגנבו את ההצגה היו דווקא חברי הכנסת מהסיעות הערביות. באופוזיציה סימנו מיד את היעדרותם הגורפת של חברי הכנסת הערבים מההצבעה הגורלית, ותקפו בחריפות: "יש דיל חרדי-ערבי מתחת לשולחן". על פי הטענות, חברי הכנסת הערבים נעדרו מההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה, בדיוק כפי שנעדרו מההצבעה הסוערת על "חוק המעונות".

מקורות במשכן מסבירים כי התמורה לדיל המסתמן ברורה: המפלגות החרדיות מתנגדות כבר תקופה ארוכה, ומטרפדות בפועל בתוך מסדרונות הקואליציה, את "חוק המואזין" שחלקים בימין ביקשו לקדם. "החרדים קוברים את חוק המואזין, והערבים בתמורה משמשים כרשת ביטחון שקטה לחוקי הגיוס והמעונות של הקואליציה", האשימו באופוזיציה.

הצעת החוק המתוחה מבקשת לעגן לראשונה בחוק-יסוד את מעמדו של לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי. בנוסף, בנוסחה המקורי, מוצע לקבוע כי מדינת ישראל תכיר במי שמקבלים על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה ארוכה כמשרתים שירות משמעותי למדינה ולעם היהודי.

גפני הזכיר את גטו ורשה, לפיד התפוצץ: "חוק על כסף"

את הסערה המרכזית בדיון עורר יוזם החוק, ח"כ משה גפני, שביקש להמחיש את חשיבות הלימוד באמצעות זיכרון השואה: "החוק מדבר על כך שלימוד תורה הוא ערך יסוד. אפילו בהיסטוריה הקרובה ראינו את הילדים והבחורים בוורשה בתקופת השואה שלומדים תורה במקלט, בזמן הצרות הגדולות ביותר שהיו לעם היהודי. לימוד התורה היה מה שבמשך אלפי שנים החזיק את העם היהודי, זה היה המקלט של העם בכל התקופות. המשיכו את לימוד התורה בקזבלנקה ובוורשה. זה מה שהיה, לימוד התורה היה עוגן ההצלה. אנו באים לקבע את הסדר החברתי שליווה אותנו מאז קום המדינה".

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, עלה לדוכן ותקף את ההשוואה בצורה חסרת תקדים ובטונים צורמים: "בגטו ורשה לא קיבלו קצבה כדי ללמוד תורה! בגטו ורשה הם לקחו נשק ביד ועשו מרד למען העם היהודי. אבא שלי ישב בגטו כי לא היה צבא למדינת ישראל! סבא שלי מת במחנה ריכוז כי לא היה צבא למדינת ישראל! ואתם מדברים על הגטו? החוזק הלאומי הזה מנוצל פה לחוק למימון השתמטות. מה הקשר בין החוק הזה ללימוד תורה? זה לא חוק על תורה, זה חוק על כסף".

גם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו הצטרפה למתקפה ואמרה מיד לאחר ההצבעה: "וזה כל ההבדל. הקואליציה הזו מקדמת בחוק יסוד השתמטות, ומפלגת ישראל ביתנו מקדמת בחוק יסוד חובת שירות לכל".

הממשלה הציבה אולטימטום: ההשוואה למשרתים בצבא תוסר

בשל הרגישות הציבורית והפוליטית של החוק, השר זאב אלקין השיב בשם הממשלה והציב תנאי נוקשה להמשך קידום החקיקה: "לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. עמדת הממשלה היא לתמוך בהצעה, אולם זאת בתנאי מפורש שההשוואה בין לומדי תורה למשרתים בצבא תוסר לחלוטין מההצעה. נוסח מתוקן ללא הסעיף הזה יובא לאישור נוסף בוועדת השרים לענייני חקיקה לפני הקריאה הראשונה. ללא התיקון המלא הזה, החוק לא יקודם".

בדברי ההסבר המקוריים שנלוו להצעה נכתב כי "חוק-היסוד נועד כדי להבהיר את עמדתה של הכנסת המעגנת את מדיניותן של כל ממשלות ישראל, ולפיה מי שמבקש להקדיש עצמו ללימוד תורה לתקופה ממושכת יקבל הכרה בכך לעניין זכויותיו וחובותיו".

החרדים מברכים: "מלחמת קודש נגד המשפטנים הדיקטטורים"

מנגד, בסיעות החרדיות חגגו את ההישג הקואליציוני ושיגרו מסרים חריפים נגד מערכת המשפט. סגן השר, הרב ישראל אייכלר, הגדיר את היום כ"יום של קידוש השם" והוסיף: "חוק יסוד לימוד התורה עורר התנגדות אלימה של האנטישמים, אויבי התורה ולומדיה. זה לא עוד חוק בירוקרטי, אלא חוק המביע את זעקת העם היהודי כולו. חוק הדורש להפסיק את הרדיפה האכזרית נגד לומדי התורה בארץ הקודש ולהחזיר את כבודם שנרמס עד עפר תחת מגפי המשפטנים הדיקטטורים שכבשו את השלטון. זו הכרזת מלחמת קודש נגד מחרפיה'".

יו"ר ש"ס, הרב אריה דרעי, בירך אף הוא: "אישורו בקריאה טרומית של חוק יסוד לימוד התורה, שדרשה תנועת ש"ס, הוא צעד היסטורי בדרך להכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה הקדושה ובתרומתם העצומה של הלומדים לעם ישראל. סיעת ש"ס תמשיך לפעול בנחישות עד להשלמת חקיקת החוק".

ח"כ מאיר פרוש סיכם ואמר: "עם ישראל לא זקוק לחוקים בכדי להכיר בערך התורה, אך בעקבות ההתנהלות המרושעת והרדיפה השיטתית של מערכת המשפט נגד לומדי התורה, נדרשנו לתקן זאת בחוק יסוד. הצעת החוק נדרשה על ידנו בהסכמים הקואליציוניים, וטוב מאוחר מחלילה, לעולם לא".