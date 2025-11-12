עוקף חוק גיוס: המהלך של הקואליציה שעבר בקריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) בקריאה ראשונה חוק לדחיית מועד פקיעת תוקף חוק המסדיר שירות לאומי אזרחי לתלמידי ישיבות. למעשה, החוק שאושר בתמיכת 29 חברי כנסת, לעומת 15 מתנגדים, הוא חוק עוקף גיוס.

לאחר האישור, הוא צפוי לעבור לדיון בוועדת החוץ והביטחון. במסגרת ההחלטה שאושרה, מוצע לדחות את מועד פקיעת תוקפו של החוק המסדיר שירות לאומי-אזרחי לתלמידי ישיבות עד ה-30 ביוני 2026.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "כדי להבטיח המשך הפניה רציפה של מיועדים לשירות ביטחון העומדים בתנאי החוק למסלול השירות הלאומי - אזרחי עד לסיום גיבושו של המתווה המוצע בהצעת חוק שירות ביטחון, מוצע בהצעת חוק זו לדחות את מועד פקיעת תוקפו של החוק עד יום ט"ו בתמוז התשפ"ו (30 ביוני 2026)".