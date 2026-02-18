במערכת הפוליטית סוערים לאחר הפרסום אמש ב-i24NEWS, לפיו הוסר מעל השר לשעבר משה כחלון איום הקלון הפלילי - מה שיסלול את דרכו לקאמבק, אם ירצה. הוא עשוי להצטרף לאחת מרשימת המרכז, שעסוק כרגע בעיקר במריבות עם מפלגתו של יאיר גולן. הערב (רביעי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי סוקר את האפשרויות שעומדות בפניו, והמתחים באופוזיציה.

במקום להיאבק יחד בממשלה, באופוזיציה ממשיכים להיאבק זה בזה, כאשר אתמול זה הגיע לקרב האשמות בין יאיר לפיד ליאיר גולן ברשת החברתית X. מי שניסה לקחת את תפקיד המבוגר האחראי הוא יו"ר כחול לבן בני גנץ.

ובמקביל, נראה שנסללה הדרך לשחקן חדש בגוש מתנגדי נתניהו, כשהשר לשעבר כחלון יוכל להתמודד לכנסת למרות האישומים נגדו, במסגרת הסדר טיעון שהושגה. מי שיוכל להרוויח מהמהלך הוא גנץ שמעוניין בחיבור כזה.

הבחירות מתקרבות מיום ליום, אך נראה כי באופוזיציה מתמקדים בקרבות פנימיים, במקום לחשוב יחד, איך לאתגר את נתניהו ולשנות את המפה הפוליטית.