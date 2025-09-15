גולדקנופף לנתניהו: "שחרר את העריקים שנעצרו בדרך לאומן"

מומלצים -

פרסום ראשון: יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף, פנה היום (שני) לראש הממשלה בנימין נתניהו ודרש ממנו לפעול לשחרור העריקים החרדים שנעצרו בדרכם לאומן. "צריך להעניק להם את האפשרות להתפלל כראוי בימי ראש השנה", אמר.

במכתב ששלח גולדקנופף נכתב: "אני פונה אני אליך כעומד בראש ממשלת המדינה היהודית היחידה בעולם, כדי לבקש עבור אחיי שנכלאו בבית כלא בארץ ישראל ב'עוון' לימוד תורה. הנני בוש ונכלם, מעצם העובדה שעלי לבקש בקשה כזו".

"הנני כואב עד עמקי נפשי, על כך שכך עלתה בימינו, ובמדינת היהודים עוצרים לומדי תורה ומתנכלים להם ולמשפחותיהם" הוסיף. בהמשך, ביקש שיפעל לשחרורם המיידי של העריקים ה עצורים, "ולכל הפחות לאפשר להם שיוכלו לחוג את ימי ראש השנה בחיק משפחותיהם, ולהתפלל בבית הכנסת שבו הם מתפללים בכל שנה", ציין.

בדבריו טען כי קיימים פרסומים בתקשורת, לפיהם מצויין כיום למעלה מ-30 עריקים שנעצרו. לדבריו "כל חטאם היה שבחרו ללמוד תורה". בהמשך הוסיף גולדקנופף: "בסיפורי העבר של קהילות ישראל בארצות נכר, נתוודענו לשתדלנות שהיו מפעילים לקראת חגי תשרי על מנת לשחרר אסירים שיוכלו להתפלל בציבור בימי הדין ולחוג את החגים עם משפחתם". את דבריו סיכם: "מקווה מאד ומצפה, שתתן ידך, ראש הממשלה, לשחרורם של אלו, ולפחות להעניק להם את האפשרות להתפלל כראוי בימי ראש השנה".

קרוב ל-30 עריקים חרדים עוכבו בשדה התעופה מאז שעות הבוקרבזמן שניסו לצאת מהארץ לאומן שבאוקראינה. הם נעצרו על ידי המשטרה הצבאית והועברו לתל השומר, ובשעות הקרובות יעמדו למשפט או לדין משמעתי. בנוסף, קיים צפי למספרים גבוהים יותר של מעצרי עריקים במעברי הגבולות בימים הקרובים.