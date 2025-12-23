ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מסר הערב (שלישי) הצהרה ובה התייחס לפרשת "קטאר-גייט" ולחשיפות האחרונות ב-i24NEWS על שיטת פלדשטיין להחדרת מסרים קטארים לתקשורת הישראלית.

בנט תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו כשאמר כי "כל אחד היה מדיח את היועצים שסרחו - אבל נתניהו מטרפד את חקר האמת", בהתייחסו למקורבים לרה"מ, אלי פלדשטיין וישראל (שרוליק) איינהורן, המעורבים בפרשה.

"בימים אלה עם ישראל נחשף לפרשייה בטחונית חמורה ביותר", אמר בנט. "מתוך קודש הקודשים של ביטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה, היועצים הקרובים ביותר של נתניהו פעלו עבור מדינת האויב קטאר,

תמורת כסף מקטאר, וכל זה - בשעת מלחמה נגד חמאס, ארגון החסות של קטאר".

"החומרים מציגים תמונה מפורטת ומחרידה: כיצד היועצים הללו עובדים בחריצות כדי לקדם את האינטרס הקטארי, תוך ניצול המעמד המיוחד שלהם כנציגי ראש הממשלה. ולאחר כל פעולה כזו, הם מעבירים הודעת דיווח של תוצאות הפעולה שלהם למפעילים הקאטרים שלהם. אהיה ברור: קטאר היא חמאס. בזמן שלוחמינו הגיבורים נלחמים ונופלים בקרבות נגד חמאס בסימטאות חאן יונס, אותם יועצים עובדים בתשלום למען קטאר, זו שמממנת של אותם מחבלי חמאס", הדגיש.

"הבגידה הזאת היא סכין בלב חיילינו הגיבורים, וסכין בלב עם ישראל כולו. זוהי הבגידה החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל, מכיון שזה לא מגיע מאנשים זוטרים כמו המרגלים אודי אדיב או מרדכי וענונו, אלא מהאנשים הבכירים והחזקים ביותר בישראל. צריך להודות ביושר, שהשתלת סוכנים מופעלים בלשכת ראש ממשלת ישראל היא הצלחה מודיעינית-בטחונית משמעותית של אויבינו קטאר".

"זה רגע כואב לכולנו, אבל אני מבטיח לכם שבפעולה נכונה ומהירה, נוכל ביחד לקום מזה", המשיך בנט. "אני לא טוען, בשלב זה, שנתניהו נתן את ההוראה לפעול למען קטאר, או אפילו שידע שיועציו הקרובים מקבלים מאות אלפי שקלים מהאויב. אבל אני בהחלט שואל שאלה פשוטה: למה נתניהו שותק? למה הוא ממשיך עד לרגע זה לחפות על הבגידה בלשכתו? הרי מרגע שהוא גילה את הפרשה. הוא היה אמור להיות הראשון לזעוק ולפעול!".

"במצב כזה אני הייתי - וכל אחד מכם היה - מדיח מיד ובבושת פנים את היועצים שסרחו, הייתי מזמן אליי בדחיפות את ראש השב"כ ואת מפכ"ל המשטרה, והייתי דורש מהם לפתוח בחקירה ביטחונית יסודית, כדי לחשוף את כל רשת הסוכנים וכדי לוודא שהלשכה שלי וכל אנשיי נקיים לגמרי. אך מר נתניהו פועל בדיוק הפוך", האשים בנט.

הוא פנה לשב"כ ולמשטרה בקריאה, "למצות את החקירה עד תום. עם ישראל כולו מצפה לזה, ומעניק לכם גיבוי מלא. עליכם להגיע לכל הנוגעים בדבר, בלשכות, במזכירות הממשלה וגם למר נתניהו עצמו. רק תשובות מלאות וברורות ישיבו את האמון לעם. זהו רגע מבחן לקיומנו כאומה".

בנוסף הדגיש כי "זה לא זמן לפעולה מחנאית-אוטומטית. לא אצל תומכי הממשלה ולא בקרב יריביה. זה זמן לבירור האמת ולתיקון. אני סומך על מערכות הביטחון ואכיפת החוק שיפעלו במהירות ולא יפקירו את ביטחון המדינה. לאחיי ואחיותיי, עם ישראל, אני אומר מכאן: בידינו לקום מזה. אנחנו נתקן את זה. זה הרגע של כולנו - כל עם ישראל, לקיים את הקריאה המצמררת מהשבעה באוקטובר: אנחנו של ישראל".

בליכוד מסרו בתמורה לדברים: "שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין מעולם לא היו חלק מלשכת ראש הממשלה. בכל החומרים שנחשפו אין ולו בדל של מעורבות לשכת ראש הממשלה או מי מטעמה, להיפך. מתחילת המלחמה לשכת ראש הממשלה וראש הממשלה תקפו את קטאר וקטאר תקפה אינספור פעמים את ראש ממשלה. ראש הממשלה אף ספג ביקורת קשה מצד התקשורת הישראלית ובכירים במערכת הביטחון על תקיפת קטאר בטענה שזה מסכן את עסקת החטופים. מוטב שבנט יבחר להשתמש במילה 'בגידה' שיסתכל על עצמו".

בנוסף האשימו שבנט "בגד בבוחריו כשהקים ממשלה עם האחים המוסלמים שבנט עצמו הגדיר כתנועת אחות של חמאס. בנט יבגוד שוב, בדיוק כפי שאמרו שותפיו - יאיר גולן וגדי איזנקוט. הוא ינסה שוב להקים ממשלת שמאל קיצונית הנסמכת על האחים המוסלמים. בנט הכניס אלפי פועלים עזתים לישראל שהכינו את הקרקע ל-7.10. מפלטו של הארכי נוכל בנט היא המצאת עלילות דם. אף שבנט יודע שבית המשפט כבר קבע שקטארגייט היא "קטארפייק" ואין שום עבירה, הוא ממחזר שקרים כדי להסיט את הדיון מהחומרים החמורים שנחשפו בפריצה לטלפון שלו ומוסתרים מעיני הציבור".

יונתן אוריך, החשוד בפרשת "קטאר-גייט", לא נשאר חייב, ובחשבון ה-X שלו העלה תמונה של בנט, יחד עם יו"ר סיעת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, וראש האופוזיציה וראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, יחד עם הכיתוב "הבגידה הגדולה בתולדות המדינה".