סקר i24NEWS: מה דעת הציבור על החלת הריבונות ביו"ש?

מומלצים -

מדינות רבות הודיעו בשבועות האחרונים על כוונתן להכיר במדינה פלסטינית בתקופה הקרובה. מדגם שנערך באמצעות מכון "דיירקט פולס", ושודר הערב (שישי) בתוכנית "קבינט שישי", בדק את דעת הציבור בנושא.

המשיבים על הסקר התבקשו לענות על השאלה: על רקע המתקפה המדינית להכרה במדינה פלסטינית והתנגדות האמירתים, האם ישראל צריכה להחיל ריבונות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן? 42% ענו כן, יש להחיל ריבונות מלאה, 41% השיבו כי אין להחיל ריבונות כלל בשלב זה, ו-12% ענו כן, יש להחיל ריבונות חלקית.

שאלה נוספת שנשאלה בסקר היתה: האם לדעתכם, המחאות וההצתות בירושלים קידמו או הזיקו למאבק להשבת החטופים? 63% השיבו כי הזיקו, 24% ענו כי קידמו, ו-13% ענו כי אינם יודעים.

בנוסף התבקשו הנסקרים לענות על השאלה: כיצד לדעתכם היועצת המשפטית לממשלה פועלת בטיפול מול ההסתה וחסימות הכבישים? 53% ענו רע, 41% השיבו טוב, ו-7% ענו כי אינם יודעים.

סקר i24NEWS ששודר הערב (שישי) בתוכנית "קבינט שישי" ונערך על ידי מכון המחקר "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, בוצע בתאריך 04.09.2025 וכלל 499 נשאלים בני 18+, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל. טעות הדגימה הסטטיסטית: 4.6%.