אחרי שנפתלי בנט ויאיר לפיד הודיעו היום (ראשון) כי הם מאחדים את סיעותיהם לקראת הבחירות הקרובות, במערכת הפוליטית ממהרים להגיב. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בציוץ ב-X, בו העלה תמונה של בנט ולפיד יחד עם יו"ר מפלגת רע"מ מנסור עבאס, וכתב: "לא מתערב לשמאל איך לחלק את הקולות שלו. ברית המשרתים של עבאס".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף גם כן ב-X, שם כתב: "ברית האחים של בנט-לפיד חוזרת למכור את המדינה לתנועה האסלאמית. בנט היה שמאל קיצוני ויישאר שמאל קיצוני".

הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט הודיע כי שוחח עם בנט ובירך אותו. "המטרה לנצח בבחירות הקריטיות שלפנינו היא מטרה משותפת. רואה בנפתלי בנט ויאיר לפיד שותפים ואמשיך לעשות באחריות ובתבונה את הדבר הנכון להשגת הנצחון והשינוי הנדרש למדינת ישראל. תיקון ישראל הוא משימת חיי ואני נחוש לעמוד בה".

יו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן כתב: "אני מברך על האיחוד ומאחל בהצלחה. צריך לזכור שהמטרה היא להחליף את ממשלת השבעה באוקטובר".

יו"ר מפלגת המילואימניקים יועז הנדל בירך והוסיף: מאחלים בהצלחה לנפתלי בנט ויאיר לפיד באיחוד הרשימות. קוראים לאנשי ימין שהתלבטו עד היום ומתנגדים לממשלה להצטרף למפלגת המילואימניקים".

מפת הגושים בישראל משתנה הערב דרמטית עם ההחלטה על איחוד כוחות מלא בין בנט ללפיד, מהלך שצפוי להשפיע באופן ישיר על סיכויי הקמת הממשלה הבאה ועל יחסי הכוחות בתוך מחנה השינוי והאופוזיציה. השניים יקיימו בשעה 20:10 מסיבת עיתונאים משותפת במלון דן בהרצליה, שם יציגו את ההסכם לפיו בנט יעמוד בראש הרשימה המאוחדת.

ההסכם נחתם אמש, בתום שבוע של מגעים חשאיים ואינטנסיביים בין הצדדים. מטרת המהלך, כפי שמוגדרת בלשכת בנט, היא "לשים סוף לקרבות הפנימיים" ולאפשר ריכוז מאמצים לקראת ניצחון בבחירות. חבר הכנסת גדי איזנקוט, דמות מפתח במחנה, עודכן בפרטי המהלך מראש.