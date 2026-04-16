אחרי התפטרות מנכ"ל משרד האוצר: סמוטריץ' מינה לתפקיד את המשנה למנכ"ל

משרד האוצר הודיע הבוקר (חמישי) על מינויו של ישראל מלאכי לתפקיד מנכ"ל המשרד, לאחר שכיהן כשלוש וחצי שנים כמשנה למנכ"ל המשרד וכחבר הנהלת המשרד.

בהודעת משרד האוצר נכתב כי בתפקידו כמשנה למנכ"ל, הוביל מלאכי מטעם משרד האוצר את הליכי שיקום יישובי העוטף בדרום ואת שיקום הצפון לאחר המלחמה, וכן הוביל את תחומי השלטון המקומי ועוד, בשיתוף פעולה עם גורמי המקצוע במשרד וביתר משרדי הממשלה.

בעברו כיהן ישראל מלאכי כגזבר המועצה האזורית מטה בנימין, וכחבר דירקטוריון בקק"ל וחבר ועדת הכספים בארגון. מינויו של ישראל מלאכי יובא לאישור הממשלה בזמן הקרוב, לאחר אישור ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר על המינוי: "מינויו של ישראל מלאכי למנכ"ל המשרד הוא טבעי ומתבקש, המשך ישיר לתפקידו כמשנה למנכ"ל אותו הוא מבצע על הצד הטוב ביותר, בכישרון ובהצלחה רבה. אני בטוח שיחד עם שדרת הניהול המצוינת במשרד האוצר הוא יידע להוביל את העבודה במקצועיות ובמסירות למען הצלחת מדינת ישראל ואזרחי ישראל כולם".

כזכור, מנכ"ל המשרד הקודם, אילן רום, התפטר מתפקידו בבוקר שלאחר אישור תקציב המדינה בכנסת, וכשנה בדיוק מאז כניסתו לתפקיד.