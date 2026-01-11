היועמ"שית לכנסת נגד בהרב מיארה: להמשיך בחוק השידורים

פרסום ראשון: היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, הביעה היום (ראשון) את התנגדותה לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה בנוגע לחוק השידורים ופעילותה של ועדת התקשורת בראשות ח"כ חגית דיסטל אטבריאן. על פי עמדתה של היועמ"שית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הכנסת צריכה לעצור את קידום חוק השידורים, ואילו היועמ"שית לכנסת טוענת שוועדת התקשורת יכולה להמשיך בקידומו למרות התנגדות הייעוץ המשפטי לממשלה.

במכתב חריף ששלחה עו"ד אפיק לחברי ועדת התקשורת נכתב: "יש קושי רב כי על הכנסת להשהות את עבודתה ולהפסיק את הדיונים בהצעת החוק הממשלתית על מנת לאפשר את השלמת השיח הפנים-ממשלתי, כתנאי בלעדי לקיומו של הליך חקיקה נאות".

בנוסף, היועמ"שית לכנסת במכתב כי היא מגבה את הסמכות החוקית של הוועדה המיוחדת לתקשורת וכי אין לעצור את ההליך החקיקתי בוועדה: "הכנסת רשאית לפעול, בהתאם לכלים העומדים לרשותה ובמידת האפשר, לתיקון הפגמים וליבון הסוגיות שלא זכו להבשלה בהליך הממשלתי".

עוד קבעה, בניגוד להנחיית המשנה ליועמ"שית לממשלה אביטל סומפולינסקי, כי "חלה חובה מוגברת על נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה ועל אנשי המקצוע הרלוונטיים, ובכללם נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ונציגי משרד התקשורת, לפרוס במסגרת הליך החקיקה את הסבריהם להסדרי הצעת החוק, את עמדתם ואת כלל הנתונים והמידע הנדרשים לוועדה הדנה בהצעת החוק, לרבות לעניין ההליך המקדים ועבודת המטה שנערכה בעניינה".

כזכור, סומפולינסקי הנחתה את הייעוץ המשפטי למשרד התקשורת שלא לקיים דיונים עם הייעוץ המשפטי לוועדה של ח"כ דיסטל עקב ההליך שקדם לוועדה. היועמ"שית לכנסת המליצה כי ניתן להתחיל בדיונים בנושאים שאינם שנויים במחלוקת, ובהמשך לעבור לנושאים שבמחלוקת.

מכו כן פנתה עו"ד אפיק ליועמ"שית לממשלה בבקשה שתשתף פעולה עם משרד התקשורת לטובת ליבון חילוקי הדעות ביניהם והגעה להסכמות שיובאו בפני הוועדה בכנסת: "יש לקוות שגורמי הממשלה ימצאו את הדרך לקיים את השיח הפנימי ביניהם ולהשלים את עבודת המטה על הנושאים שנותרו במחלוקת".