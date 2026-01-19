מהפכת ה-AI חודרת לקמפיינים בבחירות: הסכנות - והפתרונות

בחירות 2026 בפתח - וכבר עכשיו הבינה המלאכותית חודרת ללב הקמפיינים של הפוליטיקאים. מהליכה של שרים בעזה החדשה ועד שוד כספים מפוברק של חברי כנסת, מהפכת ה-AI משנה את פני הפוליטיקה. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי דיווח הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" על המגמה המטרידה והסכנות.

חברי קואליציה שודדים כספים מהכנסת ושרים שהולכים בעזה החדשה, הם רק ספוילר למערכת הבחירות המתקרבת שתהיה שונה מכל מה שהכרנו. מהפכת הבינה המלאכותית חדרה עמוק לקמפיינים הפוליטיים והופכת למגרש המשחקים של היועצים והקמפיינרים עם סרטונים שנראים כמו הדבר האמיתי.

חברי הכנסת שמשתמשים בכלי, כמו למשל גילה גמליאל או ולדימיר בליאק מ"יש עתיד", ששיתף סרטון מדומה של חברי הקואליציה, טוענים כי אין בכך פסול ומדובר באמת. אך לצד ההתעקשות, נשמעת גם קריאה לוועדת הבחירות

אין ספק שהנגישות של כלי ה-AI השונים תהפוך את הבינה המלאכותית למרכזית בבחירות שהולכות ומתקרבות, ולטענת אנשי המקצוע יש לכך פתרונות שכבר צריכים להינקט.

ובמרכז העניין, נשאלת השאלה אם לאחראים לטוהר הבחירות, בכנסת או בוועדת הבחירות המרכזית, תהיה את הנחישות לעצור את הסכנות, שכבר לגמרי כאן.