האקרים טורקיים: "התקשרנו לכ"ץ בשיחת וידאו - הוא ענה"

האקרים טורקיים פרסמו היום (חמישי) ברשתות החברתיות את מספר הטלפון האישי של שר הביטחון ישראל כ"ץ, וטענו כי הצליחו ליזום אליו שיחת וידאו - שבה לטענתם ענה בטעות. בסרטונים שפרסמו נראית לכאורה השיחה, אך לא ברור אם אכן מדובר במענה ממשי.

במקביל, בסביבתו של כ"ץ אישרו כי מאז הדלפת המספר הוא מוצף באלפי הודעות ושיחות טלפון, חלקן משיחות זרות. עם זאת, הם מדגישים כי אין כל חשש לפגיעה בביטחון מידע או בהדלפת נתונים רגישים.

בשירות הביטחון הכללי מטפלים באירוע ומבצעים בדיקות נדרשות, על רקע גל מתקפות הסייבר שמבצעים האקרים טורקיים בחודשים האחרונים נגד גורמים ישראליים רשמיים.

ישראל כ"ץ הגיב: "כנופיות איסלאמיסטיות-ג'יהאדיסטיות מאורגנות ממדינות שונות בעולם מתקשרות לטלפון האזרחי הלא מסווג שלי ומשאירות הודעות נאצה ואיומים. שהם ימשיכו להתקשר ולאיים ואני אמשיך להורות על חיסול חבריהם ראשי הטרור".