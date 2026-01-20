בנט הזמין את נתניהו לעימות: "לא רוצה להשפיל אותו"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר הערב (שלישי) בכנס פעילים בעיר כרמיאל כי הוא מזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות לקראת הבחירות הקרובות.

"מעניין אותי מדינת ישראל. אני מציג חזון חיובי - מול הכאוס ברדק ושנאה - אני מציג עתיד ותקווה", אמר בנט, "אני לא מחפש להשפיל את נתניהו, אני מתכוון להחליף אותו. אני צריך להביא את כולם ואני לא רוצה לרמוס אף אחד. פשוט לנצח", הסביר בנט.

כזכור, בתחילת החודש, בנט הציג את תוכנית ההטבות שלו לחיילים משוחררים ולמילואימניקים, שתכלול גם סנקציות על אלו שיימנעו משירות צבאי או לאומי - אם ייבחר בבחירות הבאות. ההטבות כוללות בין היתר מיליון שקלים לרכישת דירה ראשונה, מעונות יום לגילאי 3-0, צהרונים ובית הספר של החופש הגדול בחינם, וגם שירותי מדינה בחצי מחיר: חשמל, מים, ארנונה, תחבורה ציבורית ואף טסט לרכב.