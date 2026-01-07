עדויות קשות בכנסת: האלימות הכלכלית נמשכת - והחקיקה תקועה

דיון מטלטל התקיים הבוקר (רביעי) בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת, שעסק בהתמודדות המדינה עם תופעת האלימות הכלכלית נגד נשים. במהלך הדיון נחשפו עדויות קשות של נשים שתיארו חיים בצל שליטה כלכלית, פחד ותלות מוחלטת בבן הזוג.

נשים שנפגעו מאלימות כלכלית סיפרו כיצד נמנעה מהן גישה לכספים, נאסרה יציאה לעבודה, נצברו חובות כבדים על שמן ולעיתים אף נמנע טיפול רפואי מהילדים. אחת מהן תיארה: "המדפים במקרר חולקו לשלו ושלנו. הייתי סופרת שקלים כדי לקנות לחם לילדים". נפגעת אחרת אמרה בדמעות: "מבחוץ הכול נראה רגיל, אין סימנים כחולים - אבל חייתי בכלא שלא ראיתי את גבולותיו".

במהלך הדיון נמסר על ידי נציגי משרדי הרווחה והמשפטים כי הצעת החוק למניעת אלימות כלכלית, שעברה בקריאה ראשונה לפני יותר מחמש שנים, נזנחה. לדבריהם, הממשלה פועלת כעת לגיבוש הגדרה רחבה של אלימות במשפחה שתכלול גם אלימות כלכלית - תהליך שעשוי להימשך זמן רב.

יו"ר הוועדה, ח"כ מירב כהן, תקפה את הסחבת: "אלימות כלכלית היא אלימות קשה שמטילה אימה על חיי נשים. נשים רבות נאלצות לחזור לבן זוג אלים בגלל תלות כלכלית. הרבה נשים שנרצחו סבלו קודם לכן מאלימות כלכלית - והמדינה גוררת רגליים".

גם נציגי המשטרה, הלמ"ס וארגוני החברה האזרחית התריעו כי מדובר בתופעה רחבה ושקופה. לפי נתוני הלמ"ס, כ-3% מהנשאלים בסקר ביטחון אישי דיווחו על אלימות כלכלית - כ-75 אלף איש - אך ההערכה היא שהיקף התופעה גדול בהרבה.

חברי כנסת מכל סיעות הבית קראו לקידום חקיקה מיידית ולהגדרה ברורה של אלימות כלכלית בחוק, תוך הצבת "דגלים אדומים" שיסייעו בזיהוי מוקדם ומתן הגנה לנפגעות. יו"ר הוועדה הבהירה כי הדיון יימשך עד לקידום פתרון חקיקתי: "לכל אישה יש זכות לחיים חופשיים ולחירות גם כלכלית".