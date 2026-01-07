מחשש להפלת חוק הגיוס: הלחץ על חברי אגודת ישראל

מנהיג דגל התורה הרב לנדו והרבנים של ש"ס בניסיונות שכנוע מול חברי מועצת גדולי ישראל, על מנת שתאפשר לשני ח"כים מאגודת ישראל להימנע או לאפשר חופש הצבעה לשני חברי כנסת - כך דיווח הערב (רביעי) כתבנו הפוליטי נדב אלימלך. גם נתניהו שלח אנשים על מנת להשפיע על ההחלטה.

החשש בקואליציה תינתן הכרעה שכל ארבעת הח"כים יתנגדו אקטיבית - ויביאו להפלת חוק הגיוס בהצבעה במליאה. בין השמות שהודיעו כי יתנגדו לחוק הם יולי אדלשטיין, דן אילוז ושרן השכל מהליכוד. נציין כי חופש הצבעה כבר ניתן בעבר.

--

הלחץ של נתניהו - והסירוב לשיחה באגודת ישראל

חברי הכנסת ממפלגת אגודת ישראל סירבו אמש לשיחת טלפון מראש הממשלה נתניהו, זאת במסגרת המאמצים של לשכתו לשכנע את חברי המפלגה להמתין לנוסח הסופי של חוק הגיוס.

הלחץ נובע מהמתנה להכרעה של מועצת הרבנים. בלשכת ראש הממשלה מציינים כי נמשך המגע עם נציגי אגודת ישראל במטרה להגיע להסכמה לפני ההצבעה הסופית.