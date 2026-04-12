ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע הבוקר (ראשון) כי לירן אבישר בן חורין, לשעבר מנכ"לית משרד התקשורת, וקרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרד האוצר ומנכ"לית משרד התחבורה, מצטרפות לרשימת מפלגת "בנט 2026" לכנסת הבאה.

לירן אבישר בן חורין, כיהנה כמנכ"לית משרד התקשורת בין השנים 2020 ל-2023. בהודעת המפלגה נמסר כי "במהלך הקדנציה הובילה מהלכים שחוללו שינוי בעולם התקשורת: הפרטת הדואר, הובלת מתווה פריסת הסיבים האופטיים וביטול רוחבי של רגולציה עודפת בעולם התקשורת".

קרן טרנר, כיהנה כמנכ"לית משרד האוצר ומנכ"לית משרד התחבורה בין השנים 2016 ל-2020. בהודעת המפלגה נמסר כי "במהלך הקדנציה הובילה את פרויקטי הרכבות הקלות בירושלים ותל אביב, הקמת 2 נמלי הים הבינלאומיים והובילה את רפורמת המעבר של שירותי משרד התחבורה לדיגיטל".

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט: "היום אנחנו מתחילים לחשוף את נבחרת התיקון של ישראל - האנשים הטובים והמקצועים ביותר במדינה. לירן אבישר בן חורין וקרן טרנר הן מנשות הניהול המקצועיות, המנוסות והמצליחות בישראל. שתיהן הובילו בהצלחה רפורמות מרכזיות בכלכלה, בתחבורה ובתקשורת והן יעשו זאת שוב, עוד יותר בגדול".

"ישראל תקועה ולא מנוהלת, ואין לנו זמן. עם לירן, קרן ושאר הנבחרת שלנו נחולל את הזינוק המהיר ביותר שראתה ישראל", מסר בנט.

"בשנה וחצי האחרונות הובילה לירן אבישר בן חורין את הפרויקט לתיקון ישראל של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט", נכתב בהודעת המפלגה, "מדובר בפרויקט עתיר מומחים מהארץ ומהעולם, בכירים במשק הישראלי, בכירי השירות הציבורי לשעבר, אנשי אקדמיה מישראל ומארה"ב, השוקדים על רפורמות יסודיות, שישנו את נתיב התנועה והמגמות המסכנות את ישראל. לפרויקט שותפים מכוני מחקר ומדיניות. אבישר בן חורין הובילה את הפרויקט שכולל 23 תוכניות עבודה בתחומים שונים".

מנכ"לית משרד התקשורת לשעבר, לירן אבישר בן חורין: "בשנתיים האחרונות הובלתי יחד עם בנט פרויקט בסדר גודל שאף מפלגה לא עשתה מעולם - בנינו את התכנית לתיקון ישראל. יחד עם אנשי ונשות מקצוע מהטובים בארץ ובעולם הכנו תכניות עבודה מעשיות לשיקום ישראל בכל התחומים. אנחנו מוכנים לצאת לדרך ביום הראשון להקמת הממשלה בראשות נפתלי בנט ולהתחיל לעבוד בשבילכם".

מנכ"לית משרדי התחבורה והאוצר לשעבר, קרן טרנר: ״לעבוד למען אזרחי ישראל ולשרת את הציבור זאת זכות אדירה, וזו התשוקה שלי. לצערי בשנים האחרונות השירות הציבורי הוזנח והוחלש, וכולנו ראינו ביתר שאת אחרי השבעה באוקטובר את המחיר של מערכות מדינה שלא מתפקדות. אני באה לתקן את זה, יחד עם בנט, ונבנה כאן מדינה שהילדות והילדים שלנו יהיו גאים בה".