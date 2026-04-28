יו"ר מפלגת "כחול לבן" בני גנץ יצא היום (שלישי) נגד האיחוד בין נפתלי בנט ויאיר לפיד. בפוסט שהעלה ברשתות החברתיות כתב גנץ כי "החיבור פוגע ביכולת להחליף את הממשלה הגרועה הזו ולהקים ממשלה רחבה וציונית".

עוד כתב גנץ: "במקום לקרוא למצביעי הימין, הליכודניקים ואנשי הציונות הדתית שמחפשים היום בית אחר, ולהגיד להם שאנחנו נדאג להקים ממשלה רחבה וציונית בלי קיצוניים שתטפל בגיוס, באתגרים הביטחוניים והכלכליים - הם בחרו להמשיך להתבצר בקרבות פנים גושיים ולהתעסק במי יוביל, במקום לאן נוביל".

"אני תעודת הביטוח שלכם לעשות כל שניתן כדי להחליף את נתניהו וממשלת הקיצוניים, ולוודא הקמת ממשלה ציונית רחבה. זו ההבטחה שיש רק לכחול לבן. נעבוד קשה ונגרום לזה לקרות", הוסיף.

הקמת מפלגת "ביחד" שהוכרזה ביום ראשון, משנה את מאזן הכוחות לא רק בסקרים, אלא גם בשוק ההימורים העולמי ובשיח הציבורי, כאשר נפתלי בנט הופך לראשונה למועמד המוביל לראשות הממשלה על פני נתניהו - כך דיווחנו אתמול. ניתוח נתוני הרשת חושף קיטוב חריף בין תקווה לשינוי שלטון לבין קמפיין נגד חריף מצד תומכי הקואליציה.

בנט עוקף לראשונה את נתניהו בסיכוייו לכהן כראש הממשלה בשוק ההימורים הבינלאומי Polymarket, שם הוא מוביל כעת עם 46% תמיכה מול 38% לנתניהו, נכון לאתמול בבוקר. הנתון הדרמטי מגיע שעות ספורות לאחר הכרזת האיחוד בין בנט ללפיד, מהלך שהוביל להתפוצצות בשיח הדיגיטלי עם יותר מ-236 אלף אינטראקציות ברשתות החברתיות.