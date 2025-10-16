במאמץ להחזיר את ש"ס לממשלה: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, העביר היום (חמישי) ליועצת המשפטית של הוועדה, מסמך הכולל את מכלול ההערות, ההשלמות והתיקונים ל"חוק הגיוס". גורמים חרדים שנחשפו לתוכן המסמך ציינו בשיחה עם i24NEWS כי הוא זהה להסכמות שהושגו ערב התקיפה באיראן.

בהודעה שפורסמה על ידי לשכתו של חבר הכנסת ביסמוט, נכתב עוד כי המסמך נכתב לאחר עבודה מאומצת ודיונים מעמיקים עם כלל הגורמים ובראשם צה"ל ומערכת הביטחון. עוד נמסר כי על בסיס המסמך תגובש בימים הקרובים טיוטת חוק שתנחה את הוועדה בהמשך הליך החקיקה להסדרת סוגיית הגיוס.

כזכור, ביולי האחרון הודיעו ש"ס ויהדות התורה על פרישתן מהממשלה, זאת בשל משבר חוק הגיוס, ולאחר שלא הוצגה בפניהם טיוטת חוק בנוסח המקובל עליהן. השר לענייני דת, מיכאל מלכיאלי הסביר אז את החלטת מועצת חכמי התורה והדגיש: "לא נלך עם האופוזיציה". עוד הוסיף כי הם מפצירים בראש הממשלה בנימין נתניהו "ללכת לעסקה שתביא לשחרור חטופים".

כזכור, בסוף חודש אוגוסט נחשפה ב-i24NEWS טיוטת החוק החדש, ממנה עולה כי במסגרת ההצעה החדשה - המדינה תגדיר רמות שירות ושאיפות גיוס, המבוססים על נתוני השירות בכל אזור. הרשויות המקומיות יתבקשו לגבש תוכניות פעולה בשיתוף משרדי הביטחון והפנים, זאת במטרה לקדם פעילות חינוכית, קהילתית שתחזק את השירות המשמעותי בתחומן.

עוד נודע ל-i24NEWS כי במקביל, נבחנת הרחבת מנגנון התמריצים: מתן הטבות כבר בשלב ההתגייסות לצה"ל, לצד תמריצים נוספים למי שישלים שירות צבאי, אזרחי או לאומי משמעותי. לצד זאת, נשקלת אפשרות לעצב מתווה של שירות לאומי או אזרחי חובה עבור אוכלוסיות שאינן מיועדות גיוס כיום (האוכלוסיה הערבית) כחלק מתפיסה כוללת שמבקשת לחזק את אחריות של כלל החברה הישראלית.