בקרוב: רה"מ נתניהו ינאם במליאה בדיון 40 החתימות

ראש הממשלה בנימין נתניהו ינאם היום (שני) במליאת הכנסת בדיון 40 החתימות. הדיון יתקיים ביוזמת יש עתיד ובתמיכת מפלגות האופוזיציה ויעסוק ב"הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל שבעה באוקטובר". את הדיון יסכם ראש הממשלה נתניהו וישיב לו ראש האופוזיציה לפיד.

מיש עתיד נמסר לאחר ההודעה על קיום הדיון: "765 ימים מפרוץ מלחמת השבעה באוקטובר מסרבת ממשלת ישראל להקים ועדת חקירה ממלכתית שתיתן תשובות למשפחות השכולות שאיבדו את היקר להן מכל. לא נפסיק להיאבק למענן".

מוקדם יותר, לפיד תקף בפתח ישיבת הסיעה את ממשלת ישראל, ראש הממשלה נתניהו והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, על רקע מעצרו של מורה בירושלים שהפגין נגד בן גביר: "החטא הקדמון של בנימין נתניהו והממשלה הנוכחית, היא העובדה שאיתמר בן גביר, עבריין לאומני שהורשע בתמיכה בטרור, האיש שהיה שותף מלא להסתה שהובילה לרצח רבין, הוא השר האחראי על משטרת ישראל".

לפיד לא חסך בביקורת גם נגד התקשורת: "שהכשירה אותו, הביאה אותו לאולפנים עשרות פעמים. התקשורת ידעה שהוא בז לחופש הביטוי שהיא מציעה לו. ידעה שכמו כל הפשיסטים מסוגו, הוא מנצל את הדמוקרטיה כדי להרוס את הדמוקרטיה, אבל הוא הביא רייטינג - אז האולפנים המשיכו ועדיין ממשיכים להביא אותו".

הוא סיכם: "בן גביר הוא אסון לאומי, הוא אסון בינלאומי, הוא בושה ליהדות, הוא חרפה לציונות, הוא פשיסט יהודי מסוכן. יש דבר אחד שאיתמר בן גביר הוא לא: הוא לא חסין מפני בקורת".