דרמה פוליטית: בנט ולפיד מתאחדים - "סוף לקרבות הפנימיים בגוש"

מפת הגושים בישראל משתנה הערב (ראשון) דרמטית עם ההחלטה על איחוד כוחות מלא בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, מהלך שצפוי להשפיע באופן ישיר על סיכויי הקמת הממשלה הבאה ועל יחסי הכוחות בתוך מחנה השינוי והאופוזיציה. השניים יקיימו בשעה 20:10 מסיבת עיתונאים משותפת במלון דן בהרצליה, שם יציגו את ההסכם לפיו בנט יעמוד בראש הרשימה המאוחדת, שתקרא "ביחד". גורמים מסרו ל-i24NEWS: "שומרים מקום לאיזנקוט".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

דוברות יש עתיד

ההסכם נחתם אמש, בתום שבוע של מגעים חשאיים ואינטנסיביים בין הצדדים. מטרת המהלך, כפי שמוגדרת בלשכת בנט, היא "לשים סוף לקרבות הפנימיים" ולאפשר ריכוז מאמצים לקראת ניצחון בבחירות. חבר הכנסת גדי איזנקוט, דמות מפתח במחנה, עודכן בפרטי המהלך מראש.

גורמים שמעורים באיחוד ל-i24NEWS: לפיד לא במצב לבקש ריץ׳ רץ׳ ברשימה, שומרים מקום לאיזנקוט.

האיחוד הנוכחי מהווה תפנית חדה ביחסים בין השניים, שאופיינו בחודשים האחרונים במתיחות ונתק כמעט מוחלט. בסוף חודש מרץ, יאיר לפיד הודיע רשמית על הפסקת פגישות מנהיגי האופוזיציה בטענה ש"אין סיבה אמיתית להתכנס", תוך שהוא עוקץ את בנט, גולן ואיזנקוט על כך שאינם מכהנים כחברי כנסת.

https://x.com/i/web/status/2043019720387969372 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

https://x.com/i/web/status/2043586568338706625 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

באפריל, בשיחה עם פעילים, האשים לפיד את בנט ואיזנקוט ב"בריחה", כהסבר לכך שהציבור אינו חש בקיומה של אופוזיציה לוחמנית.

למרות חילופי ההאשמות, הדיווחים על חידוש השיחות בשבוע האחרון הבשילו לכדי הסכם פוליטי מחייב. האיחוד מבקש לשחזר את הצלחת "ממשלת השינוי" שהקימו השניים ביוני 2021, אז כיהן בנט כראש ממשלה ראשון ברוטציה ולפיד כראש הממשלה החליפי ושר החוץ.