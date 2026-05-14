פרסום ראשון: סמוטריץ' בוחן שריון בציונות הדתית לרב אברהם זרביב

במפלגת הציונות הדתית מחפשים שמות שיחזקו את הרשימה לקראת הבחירות, ובין היתר נבחן האם צירופו של הרב אברהם זרביב יחזק את המפלגה בבחירות.

כזכור, הרב אברהם זרביב התפרסם בשל שירותו הצבאי במילואים ברצועת עזה בזמן מלחמת "חרבות ברזל" כמפעיל צמ"ה. ביום העצמאות האחרון הוא נבחר להשיא משואה בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל.

בנוסף לרב זרביב, נבדק גם צירוף של תא"ל במיל' עופר וינטר מבחינה אלקטורלית. אם ירצה, סמוטריץ' יוכל לשריין שני מועמדים בששת המקומות הראשונים.

במפלגת הציונות הדתית בחרו שלא להגיב.