השרים במתקפה על היועמ"שית: "אין אכיפה ביחס למסיתים, רצח פוליטי - עניין של זמן"

ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים איתמר בן גביר ויואב קיש תקפו היום (ראשון) את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, במהלך ישיבת הממשלה לרגל חמישים שנים לימ"מ.

השר קיש אמר: "אני עובר יום יום הפגנות אלימות מול הבית, כבר עשרה תיקים הוגשו נגד מפגינים והפרקליטות לא עושה דבר". המפכ"ל, דני לוי, גיבה אותו: "השר קיש צודק. שום שר או נציג ציבור לא צריך להיות מאוים, המשטרה עושה הכל לאבטח ולשמור, הוגשו 13 תיקים לפרקליטות - אבל צריך שיתוף פעולה של הפרקליטות".

השר קרעי שאל: "האם הפרקליטות משתפת איתכם פעולה?", והמפכ"ל ענה "אחד הדברים שאני אדבר עליהם עם היועצת המשפטית לממשלה זה הנושא הזה, צריך לטפל בהם. הולכים בכל הכוח או מול הפרקליטות או עם הפרקליטות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר: "אין ישיבת ממשלה שהנושא הזה לא עולה. אין אכיפה ביחס למסיתים. האחריות היא של היועמ"שית ופרקליט המדינה". השר בן גביר: "הרצח הפוליטי הבא זה רק עניין של זמן. אני מתכוון לקיים דיון אצלי בעקבות הרצח של צ'רלי קירק. נמצאת כאן נציגה של היועמ"שית, אני אומר לך - הכתובת על הקיר, תתעוררו!"