חשיפת i24NEWS: כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (שלישי) הקלטות בלעדיות של ראש השב"כ דוד זיני מתוך אירוע שנערך מוקדם יותר היום. בהקלטות, הוא מותח ביקורת חריפה על הדרג הנבחר ומפרט את הסיבה שהסכים לקבל עליו את התפקיד.

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"יש לי אג'נדה ואני רוצה לקדם אותה - זה תפקידי", אמר, "הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהן הוא מופקד, וניכר כי אנשים התבלבלו בתפקידם. יכולים שרים להנחות איקס - ויקח שמונה חודשים להוציא לפועל את המשימה. אני עושה את המזב"ש (מזעור נזקים בשטח)". הוא הוסיף: "הסכמתי להיות ראש שב"כ בגלל יכולת להיות נאמן לדרג הנבחר".

זיני אומר עוד כי "אמרתי לו (לנתניהו) כן... והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני כשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. יש לי מנוע פנימי, יש לי תפיסת עולם, אני לא מריונטה שזזה ברוח. יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה, זו אחריות שלי".

בקטע נוסף שאנחנו חושפים הערב, זיני מתייחס למעשה לעורכי הדין, מה קורה לטענתו בגלל מערכת המשפט. הוא אומר בהתבטאות חריפה: "תראו כמה עורכי דין יש לנו שעוסקים ב... ומשם כאן יוצאים מפלצות, שפוגעות בזכויות האדם, בזכויות הפרט, בצמיחה, בכלכלה, בשגשוג, בביטחון הלאומי, בכל כיוון שאתם רוצים. משתמשים פעמים רבות בזכויות האדם ובזכויות הפרט, קשקוש בלבוש. פוגעים ורומסים בשם כל מיני פרוצדורות ונהלים, הרבה פעמים לא אנשים רעים. נא לחתום על השכל הישר לפני כל דבר. עם כל הכבוד לחשיבות עורכי הדין והמשפטנים, הם כלי עזר".

יו"ר הדמוקרטים, האלוף (במיל') יאיר גולן תקף: "הווידוי המוקלט של זיני חושף את אחת האמירות המסוכנות ביותר שנשמעו אי פעם ממי שעמד בראש מערכת ביטחונית בישראל. ראש שב”כ אמור להיות נאמן אך ורק למדינת ישראל, לביטחונה ולחוק. נקודה. מי שנכנס לתפקיד עם אג’נדה פוליטית ומצהיר שתפקידו לשרת את השלטון ולא את המדינה, הוא סכנה לביטחון המדינה".

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"אנחנו בפתח מערכת בחירות. שירות ביטחון שמובל מתוך נאמנות לדרג הפוליטי ולא לחוק עלול להפוך מכלי שמגן על הדמוקרטיה לכלי שמשרת ממשלה שרוצה להיאחז בכוח בשלטון. זה לא רק איום על טוהר הבחירות ועל אמון הציבור במוסדות המדינה - זה איום ביטחוני ממשי שעלול לפגוע ביציבות המדינה וביכולתה להתמודד עם איומים מבית ומחוץ. אני רוצה להיות ברור: כל מי שיתבלבל בין נאמנות למדינה לבין נאמנות לפוליטיקאים - לא יישאר אפילו יום אחד בתפקיד. שירותי הביטחון יחזרו לשרת את מדינת ישראל, ולא את מי שיושב במקרה בלשכת ראש הממשלה".

גם ח"כ נעמה לזימי תקפה: "ההקלטות של זיני מבהירות מעל לכל ספק - ההפיכה המשטרית כבר עמוק בתוך השב"כ. רגע לפני בחירות, ובשבוע שבו הממשלה ממרידה נגד שלטון החוק - מדובר בסכנה קיומית לדמוקרטיה ולביטחון המדינה. ראש ארגון חשאי שמשרת אג'נדה פוליטית של השלטון במקום את אזרחי ישראל, הוא נשק מכוון נגד הציבור ואיום ממשי על טוהר הבחירות. מי שמוכן למכור את ביטחון המדינה בשביל לרצות את השליט – יעוף הביתה. לא ניתן להם לרסק את שומרי הסף. אנחנו ננצח בבחירות וננקה את המערכות מכל מי שסרח".

לעומתם, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר גיבה את ראש השב"כ, וכתב בחשבון ה-X שלו: "סוף סוף ראש ארגון בטחוני בכיר, אומר את הדבר הבסיסי במדינה דמוקרטית, שהפך לחריג באדיבות טירוף בג"ץ והיועמ"שית - 'אני כפוף לדרג הנבחר'. כעת תראו את מטורללי השמאל וכת חנפי החונטה המשפטית תוקפים אותו בחמת זעם. אל תירא דוד, אל תירא!".

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פורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי, שהוקם על ידי ראש סגל של רה"מ, עדו נורדן, יצאו גם הם בהודעת תמיכה בזיני: "דבריו של ראש השב"כ האלוף במיל' דוד זיני, משקפים היטב את הכתוב בחוק שירות הבטחון הכללי שקובע כי השירות נתון למרות הממשלה. ראש השב"כ זיני ציין בפשטות כי הוא מקיים את הוראות החוק, בעוד פקידים אחרים אינם עושים כן. מי שחושב ששירות הבטחון הכללי לא כפוף למרות הממשלה, קרי נבחרי הציבור, אינו מבין מהי מדינה דמוקרטית ומהו שלטון חוק. העובדה שהמציאות בה פקידים, ובראשם היועמ"שית, מרשים לעצמם לנהל סדר יום מנוגד לממשלה נבחרת, ובית המשפט העליון מרשה לעצמו לפסוק בניגוד לחוק מפורש נתפסת כנורמלית - מסוכנת ומפחידה יותר".