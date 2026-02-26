יועמ"שית הכנסת, עו"ד שגית אפיק, פרסמה היום (חמישי) חוות דעת נגד "חוק דרעי 2" שמקדמת הקואליציה, שיימנע מבג"ץ מלהתערב במינויי שרים, וזאת לאור העתירה והדיון המתנהל בבג"ץ על הדרישה לפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

"לנוכח קיומו של צו על תנאי בעתירה בה התבקש בית המשפט העליון להורות לראש הממשלה להעביר את השר בן גביר מתפקידו, כמו גם עניינו של חבר הכנסת דרעי שכהונתו כשר הופסקה בעקבות פסק הדין, עולה קושי הנוגע לקיומה של תכלית פרסונלית בהצעת חוק היסוד", ציינה יועמ"שית הכנסת, "בהתאם לכך, חידוש הדיון בהצעת חוק היסוד בעת הזו, מגביר את החשש לשימוש לרעה בסמכות המכוננת".

בנוסף, הציעה אפיק דרך שבה יהיה ניתן להקל על העברת החוק מבחינה משפטית: "ריכוך של החשש מפני תכלית פרסונלית יכול שיהיה בקביעת תחולה צופה פני עתיד להצעת חוק היסוד, החל מהכנסת הבאה".

עד כה, הצעת החוק כבר עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, אך כיוון שעבר מאז זמן רב יש צורך בקיום דיון נוסף בטרם ההצעה תעלה לקריאה שנייה ושלישית. לשם כך, הקימה הקואליציה ועדה מיוחדת שבראשה יעמוד יו"ר הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ.

מפלגת ש"ס כבר הודיעה שתתמוך בהצעת החוק. מלשכת יו"ר ש"ס אריה דרעי נמסר בתגובה: "ש"ס תומכת בחוק בן גביר. הסמכות הבלעדית למינוי ופיטורי שרים נתונה לראש הממשלה בלבד, וכך ראוי שיהיה במדינה דמוקרטית. עם זאת יובהר - יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי אינו זקוק לחוק זה ואינו מעוניין להתמנות לשר בממשלה הנוכחית".