"על הראש": סערת סמוטריץ'-דיכטר בדיון רפורמת החלב

ויכוח סוער פרץ הערב (חמישי) בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לשר החקלאות אבי דיכטר במהלך ישיבת הממשלה על רפורמת החלב. לקראת סוף הישיבה, דיכטר טען לפגיעה ברפתנים כאשר גם לדודי אמסלם היה מה לומר לסמוטריץ'. מי שניסה לפשר בין הצדדים היה השר איתמר בן גביר. אחרי הישיבה, שרים בממשלה סיפרו ל-i24NEWS: כי יש רוב לרפורמת החלב, והיא תאושר "על הראש של שר החקלאות".

אמסלם: "הבעיה שלנו זה המונופולים ששולטים במדינה. הם מכתיבים את המחירים".

סמוטריץ': "דודי, בזה אנחנו מטפלים. רפורמת החלב היא הסיפתח. אנחנו מפרקים את המונופולים".

אמסלם: "אני מגיע לקניות ורואה גבינה מיובאת ב-35 ש"ח לקילו וגבינה ישראלית 400 גרם ב-35 ש"ח".

דיכטר: "בקצה יש אנשים, יש בעלי רפתות. בוא נשב על זה שלושה חודשים".

סמוטריץ': "לא יקרה. בקצה יש עשרה מיליון אנשים אזרחי ישראל. מעבר לזה, אנחנו מנסים להידבר איתך שנה וחצי, ואתה בתגובה מחרים את הישיבות".

ברקת: "אני מסכים עם רוב הרפורמה, אבל העיקר שהרפתנים יסכימו".

סמוטריץ': "לא! העיקר שעשרה מיליון אזרחים לא ימשיכו לשלם כל כך יקר. חברים, אם אתם רוצים לא להילחם ביוקר המחיה כי בכל פעם המונופולים שמים בפרונט את הרפתנים או את בעל החנות בקריית שמונה, אז תגידו שאתם לא רוצים להילחם ביוקר המחיה. אין תחרות היום".

ברקת: "יש בעיה בהסכם עם המכסים, זה נוגד את רוח ההסכם שחתמתי עם האמריקאים".

סמוטריץ': "אל תבלבלו. הסמכות להוריד מכסים היא שלי. אני יכול לעשות את זה לבד".

בן גביר: "בצלאל, אני מסכים אתך שצריך לפתוח ליבוא ויש לך אתגר ענק כי יש יוקר מחיה נוראי וצריך להוריד מחירים אבל מצד שני לא ישבתם עם הרפתנים, לא דיברתם, לא ניסית ללכת לקראתם. הם שומרים לנו על השטח וגם אם תהיה מלחמה, יעצרו לנו את היבוא. שב איתם".

סמוטריץ': "אני אשב איתם ואנסה לפתור את זה. הם לא ישבו איתי - לא הם ולא דיכטר".

בן גביר לדיכטר: "אבי, זה לא טוב. אתם חייבים לשבת ביחד ולנסות מצד אחד לשמור עליהן ומצד שני להוריד את מחירי החלב".