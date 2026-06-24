סאגת יו"ר קרן היסוד: נתניהו נכנע ללחץ - וביטל את מינוי אקוניס

ראש הממשלה בנימין נתניהו עצר היום (רביעי) את הליך מינויו של אופיר אקוניס לתפקיד יו"ר קרן היסוד, לאחר שכבר זכה לרוב בקרב נציגי הליכוד בחו"ל. ברקע: ציר חשאי שניהלה חברת הכנסת לשעבר אסנת מארק מול רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, במטרה לקדם מועמד חלופי ולשמור על האינטרסים האישיים שלה בארגון (המהווה זרוע גיוס הכספים המרכזית של המוסדות הלאומיים).

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הליך בחירת נציג הליכוד לתפקיד הנחשק הגיע למבוי סתום סביב שני מועמדים מרכזיים: אופיר אקוניס, הזוכה לתמיכה רחבה בשטח, ואלי ורד חזן, שזכה לתמיכתו הרשמית והפומבית של נתניהו. בהצבעה דרמטית שנערכה בקרב נציגי התנועה מעבר לים, נרשם מהפך כאשר הנציגים בחו"ל העניקו את קולם דווקא לאקוניס. אלא שעל פי התקנון, כדי להשלים את המינוי נדרש כינוס והצבעה גם של נציגי המפלגה בארץ - אך לאור התערבות נתניהו, זה לא קרה.

אסנת מארק, המיועדת ומנהלת קמפיין להתמנות לתפקיד מנכ"לית קרן היסוד, זיהתה את מינויו המסתמן של אקוניס כאיום ישיר על שאיפותיה. מארק חששה כי אקוניס, אם ייבחר, לא יעניק לה את הגיבוי הנדרש לתפקיד המנכ"לית ולא יקדם את מינויה.

בשל כך, פעלה מארק בערוץ ישיר וחשאי מול רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו. על פי הדיווחים, מארק הפעילה לחץ כבד על רעיית רה"מ, ודרשה לפעול לטובת ורד חזן - שנחשב למועמד נוח יותר עבורה. הלחץ הממוקד נשא פרי והוביל להחלטתו של ראש הממשלה לעצור את התהליך כולו ולמנוע מאקוניס את הניצחון הסופי.