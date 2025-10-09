"אחינו הנמקים בכלא": גולדקנופף משווה שוב בין החטופים - לעריקים

חבר הכנסת והשר לשעבר יצחק גולדקנופף עורר הלילה (חמישי) סערה נוספת, כאשר השווה בין החטופים - לבין החרדים העריקים מגיוס, שנמצאים כעת במאסר. "אנחנו שמחים על שחרור החטופים, אך לא שוכחים את אחינו הנמקים בכלא", אמר באירוע שמחת בית השואבה של עמותת עלי שיח.

"זרקו לכלא לומדי תורה ואנחנו מתפללים שהם ייצאו לחירות", הדגיש, "אחרי שכל החטופים יגעו בעזרת השם לבתיהם בימים הקרובים, נתאחד כולנו - כל עם ישראל בארץ ובגולה - להתפלל כדי שנוכל להמשיך ללמוד תורה".

כזכור, זו אינה הפעם הראשונה בה גולדקנופף מציג את ההשוואה המקוממת הזו. ביום ראשון הוא בירך את ראש הממשלה על קידום העסקה לשחרור החטופים - ובאותה הנשימה ביקש לשחרר את המשתמטים החרדים שכלואים, כך שיצאו לחגוג יחד עם משפחותיהם את חג סוכות.

הוא הביע תקווה לראות את כל החטופים שבים מעזה עוד במהלך חג הסוכות וביקש "בהזדמנות זו" להזכיר את אבריכי התורה, אשר לדבריו "ניצודו על ידי גורמי אכיפת החוק בעוון לימוד תורה". גולדקנופף כתב: "גם הם 'להבדיל' בכלא הישראלי בימי החגים המקודשים לנו, אבקשך לפעול באופן מיידי ולשחרר אותם מן כלו גם הם לחגוג יחד עם בני משפחתם את חג הסוכות".

בהמשך דבריו, חבר הכנסת התייחס לשחרורם של 250 מחבלים עם דם על הידיים המרצים עונש בגין רצח. "אלו משוחררים בלית ברירה, אך עליך האחריות לוודא שלא יהוו איום לעולם על מדינת ישראל בשום שלב ובשום אופן", אמר. את דבריו סיכם שוב בעניין את נושא המשתמטים האסירים: "אדוני ראש הממשלה חזק ואמץ אל מול גורמי הרשע המחייבים את מדינת היהודים להושיב בכלא אזרחים שכל חטאם הוא לימוד תורתם".