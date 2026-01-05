פרסום ראשון: המהלך של יריב לוין נגד חוק עונש מוות למחבלים

באופן חריג: שר המשפטים יריב לוין פועל לעצירת הדיונים בחוק עונש מוות למחבלים בעקבות דרישת יוזם החוק, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שהוא יחול גם על הנוח'בות - כך דיווח הערב (שני) כתבנו בכנסת, עמיאל ירחי, ב"מהדורה המרכזית".

לוין משתמש בטענת נושא חדש ורוצה להחזיר את החוק לדיון בוועדת הכנסת ולהוציא ממנו את סעיף הנוח'בות, בטענה כי הוא הוכנס ברגע האחרון ויסכן את החוק כולו. בניסיון לפתור את המשבר, השניים ייפגשו הלילה עם יו"ר הקואליציה אופיר כץ.

נזכיר כי ב-30 בדצמבר, אושרה לקריאה ראשונה הצעת החוק להסדרת הליכי הכליאה וההעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה שהשתתפו בטבח ה-7 באוקטובר, בתמיכת חברי קואליציה והאופוזיציה: הצעת החוק אושרה בתמיכת היו"ר רוטמן, והח"כים מלינובסקי, ניסים ואטורי, יונתן מישרקי, יואב סגלוביץ, קארין אלהרר וגלעד קריב. ח"כ עופר כסיף התנגד. בצה"ל עדיין מתנגדים: "ראוי שמערכת המשפט תיטול את האחריות".