אחמד טיבי מעורר סערה: "לא אקבל את ישראל כמדינה יהודית"

על רקע הלחץ הגובר למעבר לשלב ב' של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה עם עזה, חבר הכנסת אחמד טיבי אמר היום (שני) בריאיון לאל-ג'זירה: "לא אקבל את ישראל כמדינה יהודית", "אנחנו האוכלוסייה המקורית". "ישראל היא שהגיעה אלינו ב-1948", הוסיף.

כאמור אמר טיבי בריאיון, "לא הגעתי בספינה או במטוס", והוסיף כאמור, "אנחנו האוכלוסייה המקורית, אלה שנשארו באדמותיהם, קיבלנו את האזרחות הישראלית - אך זה לא משנה את הזהות הלאומית שלנו".

"באישיות של התושבים ערביי ישראל שני רכיבים - הראשון הוא הרכיב הלאומי. אנחנו פלסטינים, חלק מהעם הפלסטיני. ברכיב האזרחי - אנחנו אזרחים במדינת ישראל", ציין טיבי, ואמר למגיש בתגובה לדבריו, "נכון, אמרת את העובדות, יש לנו תעודות זהות".

כזכור, מוקדם יותר היום בישראל אישרו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יטוס לביקור מדיני בן חמישה ימים בארצות הברית - במהלכו ייפגש עם הנשיא דונלד טראמפ. בשבוע שעבר שוחח בטלפון ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית, כאשר האחרון הזמין אותו לפגישה בבית הלבן בזמן הקרוב. השיחה בין השניים עסקה באתגרים האזוריים, ובעיקר סביב השלמת פירוק חמאס מנשקו פירוז רצועת עזה.

בתוך כך נזכיר כי דיפלומט מערבי בכיר מסר ביום שבת ל-i24NEWS כי הדיונים על השלב השני של הסכם הפסקת האש מתעכבים בצורה משמעותית. הגורם מסר כי למרות הלחץ של האמריקנים בכל מה שנוגע להקמת כוח הייצוב הבין-לאומי, העניינים לא מתקדמים בקצב המצופה. הדיונים בנושא הרכב הכוח עדיין לא מתקדמים והעניינים לא ברורים.

שלב ב' כאמור אמור לכלול את הנסיגה של כוחות צה"ל מעזה. ככל שזה תלוי במתווכות, טורקיה וקטאר, הן רוצות לראות גם נסיגה מלאה וגם את חמאס נשאר חמוש על הגבולות שלנו - מה שמעלה סקפטיות בישראל. בהקשר הזה, אומר גורם מדיני בכיר: "האמריקנים רוצים את תכנית טראמפ ככתבה וכלשונה אבל רואים שבשטח זה לא עובד, האזור כולו על אדי דלק".