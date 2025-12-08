לחץ על המפלגות הדתיות: קדמו חוק לביטול הגיור הרפורמי

ראש בית הדין של חב"ד מבקש מהמפלגות דתיות לתמוך בהצעת החוק "מיהו יהודי" • משמעות החוק - ביטול הגיור הרפורמי • "זהו נושא יסודי שנדחה עשרות שנים ואין לדחותו עוד"

גיור בבית דין רבני בירושלים
מכתב חתום בידי ראש בית הדין של חב"ד הרב יצחק יהודא ירוסלבסקי, הגיע הבוקר (שני) לידי i24NEWS בו הוא מבקש לתמוך בהצעת חוק "מיהו יהודי" שתעלה השבוע להצבעה בקריאה טרומית בכנסת, "זהו נושא יסודי שנדחה עשרות שנים ואין לדחותו עוד", נכתב. 

יצוין כי ביום רביעי הקרוב תצביע מליאת הכנסת בהצעת החוק "מיהו יהודי" שמקדם חבר הכנסת אבי מעוז. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי המונח "יהודי" יקבע אך ורק לפני ההלכה היהודית. משמעותה - ביטול הגיור הרפורמי. לחץ של ממש מופעל על ראשי הסיעות הדתיות בכנסת, ש"ס, יהדות התורה, הציונות הדתית ועוצמה יהודית לקדם את החוק. 

