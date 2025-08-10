"מה שאפשר לעשות - נעשה": השר לשעבר פורוש בראיון מיוחד

מומלצים -

זעם כבד בחברה החרדית בִתגובה על משבר הגיוס ומעצרי העריקים. כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן בראיון מיוחד עם השר לשעבר מיהדות התורה, מאיר פורוש שהחליט לעמוד בחזית המחאה והִכריז על שביתת רעב מול משרד המשפטים. צפו בכתבה המלאה