"מה שאפשר לעשות - נעשה": השר לשעבר פורוש בראיון מיוחד

כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן בראיון עם השר לשעבר מיהדות התורה, מאיר פורוש שהחליט לעמוד בחזית המחאה והכריז על שביתת רעב מול משרד המשפטים • צפו בכתבה המלאה

ארי קלמן
ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים
זעם כבד בחברה החרדית בִתגובה על משבר הגיוס ומעצרי העריקים. כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן בראיון מיוחד עם השר לשעבר מיהדות התורה, מאיר פורוש שהחליט לעמוד בחזית המחאה והִכריז על שביתת רעב מול משרד המשפטים. צפו בכתבה המלאה

